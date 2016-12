Cusolito subió un puesto y quedó primero en el ránking nacional supergallos

La Federación Argentina de Boxeo (FABox) dió a conocer oficialmente el nuevo ránking nacional, categoría por categoría, correspondiente al 1º de diciembre.

Hay que resaltar que Emanuel Cusolito fue ascendido un puesto en categoría supergallo y por lo tanto quedó rankeado en el primer lugar en una divisional en la que el campeón sigue siendo el santafesino (radicado en Pergamino) Julian Aristule.

De ésta manera Emanuel Cusolito está teniendo una muy buena noticia sobre el final del año más que nada pensando en su futuro y proyectando el año 2017.

Sucede que su ubicación en el ránking nacional (en el primer lugar) lo convierte en retador al título nacional algo que si bien nunca se descartó entre la gente que dirige a Cusolito tampoco lo tenían como un objetivo a corto plazo. Tal vez ahora, con ésta muy buena noticia, pueda pensarse en un 2017 con una nueva pelea entre Aristule y Cusolito.

En éste sentido hay que decir que ambos boxeadores ya se enfrentaron y fue en nuestra ciudad, en un festival llevado a cabo en el gimnasio de Independiente, y donde Cusolito se impusiera por puntos en fallo unánime aunque el combate se tuvo que terminar antes del límite de rounds previsto ya que por un corte en la ceja (por cabezazo de Aristule) el médico no autorizó a seguir la pelea. Así fue como se tuvo que recurrir al fallo de las tarjetas.

EL RANKING DE CATEGORIA SUPERGALLO

Así quedó posicionado el nuevo ránking nacional de categoría supergallo, al 1º de diciembre:

Campeón: Julian Aristule (desde el 20 de febrero de 2015)

Clasificados: 1) Emanuel Cusolito (Zárate, Buenos Aires), 2) Alan Luques Castillo (Córdoba), 3) vacante, 4) Leandro Esperante (Buenos Aires), 5) Fabian Orozco (San Juan), 6) Lucas Baez (Catamarca), 7) Carlos Sardinez (San Juan), 8) Carlos Gaston Suárez (Buenos Aires), 9) Diego Sañanco (Chubut).

“SEGURAMENTE PARA FEBRERO HABRA ALGUNA NOVEDAD…”

Emanuel Cusolito estuvo el viernes anterior en el gimnasio del Club Pellegrini observando la presentación de Anyelen Espinosa y acompañando a los organizadores en éste nuevo festival boxístico llevado a cabo en la ciudad.

Durante uno de los intervalos de los combates, LA VOZ dialogó con el actual campeón sudamericano de categoría supergallos quien hizo un balance de la temporada y anticipó también proyectos futuros.

“….Es cierto, como decís vos, estamos cerrando un año activo en lo deportivo pero duro en lo personal.En lo deportivo si bien fue activo no estoy del todo conforme con lo que hice pero reconozco que todo viene de la mano de lo personal…”

P: No tuviste muchas peleas este año, la que hiciste en Náutico Zárate ante Soloppi fue la última del 2016

R: “Sí, fue una pelea con Soloppi por el título sudamericano. Fue muy pareja, muy peleada. Para mucha gente me ganó Soloppi, para otros empaté y otros piensan que gané. Yo a la pelea la vi muy pareja pero se sabe que para ganarle al campeón siendo visitante tenes que hacer mucho más méritos. Yo estoy conforme con esa pelea porque me quede con el título no conforme porque sé que debía haber ganado de otra manera. Y eso me llevó a frenarme un poquito por que si bien tenía otras peleas programadas para diciembre, pero despues del combate con Soloppi tuve algunas diferencias con mi manejador y no quise pelear más. Al no estar bien de la cabeza, bien preparado no quise pelear en diciembre y solo quiero esperar el año que viene tranquilo.

Seguramente para febrero habrá algo, pero quiero ver como empiezo el año ya que seguramente surgirán peleas…”

P: ¿La idea es volver a defender el título sudamericano o tal vez intentar ir por otro título además del que ya tenés?

R: “Seguro lo que habíamos programado después de la pelea por el sudamericano con Soloppi salir a combatir afuera. Bueno, esa pelea no le gustó mucho a mi promotor, no lo convenció, y me quiso hacer pelear acá en la zona y yo no quise hacerlo y entonces me tomé estos dos o tres meses de descanso.

Ya te digo, el año que viene veremos que es lo que me ofrecen y vamos a trabajar para prepararnos bien…”