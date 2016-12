Denuncian intento de secuestro de un niño en Plaza Mitre

Un padre desesperado por la situación vivida por su madre el miércoles al mediodía en Plaza Mitre se acercó ayer a LA VOZ para denunciar un intento de secuestro del menor ocurrido en ese lugar.

Según relató, la abuela y el nieto de 2 años y medio iban caminando por Plaza Mitre en el mediodía del miércoles cuando un hombre de aproximadamente unos 50 años, intentó llevarse al niño que estaba tomado de la mano de su abuela. Hubo un forcejeo y la señora lo logró alzar en brazo al nieto y comenzó a gritar. Al producirse esta situación, el hombre huyó, siendo la señora socorrida por otros vecinos que circulaban por el lugar.

El padre del menor reveló que intentó hacer la denuncia en la Comisaría, “pero no me la tomaron porque dijeron no sabían la dirección del presunto secuestrador”, manifestó. Ahora iba a intentar que en la DPU le muestren las cámaras de seguridad de la Plaza Mitre para corroborar el hecho, pero sobretodo superada la situación de angustia vivida por su madre y el menor en este grave hecho, este padre quiere que se divulgue el mismo para advertir a las personas sobre estas circunstancias, porque dijo “me han comentado de hechos similares ya ocurridos”.