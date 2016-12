Esta tarde se entregan los premios de UNIFIZA

En la tarde de hoy se procederá a la entrega de trofeos de los campeonatos Apertura y Clausura que organizó UNIFIZA (Unión de Fútbol Infantil Zarateño) durante la temporada 2016.

La entrega se llevará a cabo en la cancha de Ferroviarios Unidos y a partir de las 18 horas, donde serán premiados los tres mejores equipos, los goleadores, valla menos vencida del Apertura y Clausura, el premio Fair Play, y un trofeo individual para cada uno de los chicos que jugó durante este año en UNIFIZA.

CUATRO DESEMPATES

El martes en la cancha de Ferroviarios se jugaron cuatro partidos de desempate del Torneo Clausura donde ganaron Ferroviarios (fue subcampeón en la categoría ’02); Once Co-razones (fue campeón en la categoría ’03); Once Corazones (fue tercero en la categoría ’06); y Defensores de Lima (fue tercero en la categoría ’08).

Estos fueron los resultados y goleadores:

– Categoría ’02 (por el 2º puesto): Ferroviarios 3 (Rodrigo Escobar, Elías Schaumann y Germán Gómez) – Once Corazones 2 (Isaías Bael -2-).

– Categoría ’03 (por el 1º puesto): Defensores de Lima 2 (Martiniano Molina y Pedro Yedro) – Once Corazones 2 (Ian Alvarez y Valentín Albano), en definición por penales ganó Once Corazones.

– Categoría ’06 (por el 3º puesto): Maipú 1 (Giovanni Chorchilo) – Once Corazones 1 (Mauricio Pattyn), en definición por penales ganó Once Corazones.

– Categoría ’08 (por el 3º puesto): Defensores de Lima 3 (Nicolás Vallejos -2- y Bautista Peralta) – Ferroviarios Unidos 2 (Benjamín Bellizzi y Brandón Romero).