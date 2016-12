Judiciales iniciaron un por 72 horas

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) comenzó todo el 2016 con medidas de fuerza de 24 y 48 horas ante la falta de una propuesta salarial concreta de parte del gobierno provincial. A fines de mayo, y tras cinco meses de lucha, el Ejecutivo bonaerense planteó un aumento salarial del 29% en tres cuotas y el compromiso de reabrir la negociación en agosto pasado, con un piso inicial de 3,5 por ciento. Esto fue aceptado por 16 de los 18 departamentos judiciales bonaerenses y se levantaron todas las medidas de fuerza. Sin embargo llegado agosto, el gobierno de Vidal no se sentó a dialogar con la AJB nuevamente, y tal como estaba estipulado. A raíz de esto comenzó una nueva etapa de conflictos que llega hasta nuestros días, con una medida de fuerza por 72 horas que comenzó ayer y se extiende hasta mañana. Por ende, toda la actividad judicial está, prácticamente, paralizada.

“No recuerdo una situación similar, de esta magnitud, en donde el gobierno provincial se haya comprometido a dialogar y no lo haya hecho. Como entidad gremial pudimos interponer un Recurso de Amparo y la justicia instó al gobierno a sentarse a dialogar y lo que recibimos como respuesta es, `nos sentamos porque la justicia nos obligó pero lo único que tenemos para decir es que no tenemos nada para ofrecerles´”, expresó el titular de la Asociación de Judiciales Bonaerenses del Departamento Zárate- Campana, Daniel Calbert; confirmando que el paro en Zárate y Campana se desarrolló con una adhesión del 100%.

Cabe recordar, además, que en la última reunión paritaria del pasado 23 de noviembre, el gobierno provincial no realizó ninguna oferta salarial; por lo que la conflictividad en la justicia va en aumento con esta nueva medida de acción gremial. A la falta de convocatoria hay que sumarle el rechazo al ofrecimiento del 18% que la gobernadora Vidal firmó con algunos gremios estatales para el 2017.

“Avanza diciembre y nos vemos obligados a recrudecer las medidas de fuerza, ante un Gobierno que sistematiza la negativa al diálogo y la negociación, los que en este segundo semestre no existieron pese el compromiso firmado en el mes de mayo. “Además no compartimos las previsiones de inflación optimistas del Gobierno para 2017, ni que el aumento de salarios al que podemos aspirar deba limitarse a cubrir la suba de los precios”, dijo Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.