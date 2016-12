Náutico Arsenal debutará frente a San Miguel en la próxima temporada de la URBA

La Comisión de Competencias de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) dió a conocer en forma oficial la programación para la temporada 2017, con los fixtures y composición de grupos en cada una de las categorías.

A partir del año próximo el certamen de URBA sufrirá algunos cambios con respecto a la cantidad de categorías y también el número de equipos en cada una de ellas.

ARSENAL JUGARA EN TERCERA

En cuanto a Náutico Arsenal, que este año descendió un nivel con respecto a temporada pasadas, hay que decir que estará jugando en Tercera División y fue incluído en la Zona B.

En total jugarán 10 equipos en cada Zona (A y B) en una primera fase con el formato de todos contra todos a una so la rueda.

EL DEBUT SERA ANTE SAN MIGUEL RHC

Con respecto al debut en el Campeonaro 2017, Náutico Arsenal estará jugando de visitante ante San Miguel.

Será el sábado 29 de Abril. En cambio el primer partido de local, Arsenal lo jugará el sábado 6 de Mayo cuando reciba en la ribera a Sociedad Hebraica.

TODOS LOS PARTIDOS

Esta será la programación de la Zona B de Tercera División de la URBA.

1ra. Fecha (29 Abril)

Los Pinos vs Las Heras, So ciedad Hebraica vs Berazategui, San Miguel vs N. Arsenal, Ezeiza RC vs Marcos Paz y Vi rreyes RC vs Tiro Federal de Baradero.

2da. Fecha (6 Mayo)

Virreyes RC vs Los Pinos, Tiro Federal Baradero vs Ezeiza RC, Marcos Paz vs San Miguel, Berazategui vs Las Heras y Náutico Arsenal vs Sociedad Hebraica.

3ra. Fecha (20 Mayo)

Los Pinos vs Berazategui, Las Heras vs Náutico Arsenal, Sociedad Hebraica vs Marcos Paz, San Miguel vs Tiro Fede-ral de Baradero y Ezeiza RC vs Virreyes RC.

4ta. Fecha (27 Mayo)

Ezeiza RC vs Los Pinos, Virreyes RC vs San Miguel, Tiro Federal de Baradero vs Sociedad Hebraica, Marcos Paz vs Las Heras y Náutico Ar senal Zárate vs Berazategui.

5ta. Fecha (3 Junio)

Los Pinos vs Náutico Arse-nal, Berazategui vs Marcos Paz, Las Heras vs Tiro Federal de Baradero, Sociedad Hebrai-ca vs Virreyes RC y San Miguel vs Ezeiza RC.

6ta. Fecha (10 Junio)

San Miguel vs Los Pinos, Ezeiza vs Sociedad Hebraica, Virreyes RC vs Las Heras, Ti ro Federal vs Berazategui y Marcos Paz RC vs Náutico Ar senal Zárate.

7ma. Fecha (17 Junio)

Los Pinos vs Marcos Paz, Náutico Arsenal Zárate vs Tiro Federal Baradero, Berazategui vs Virreyes RC, Las Heras vs Ezeiza RC y Sociedad Hebraica vs San Miguel.

8va. Fecha (24 Junio)

Sociedad Hebraica vs Los Pinos, San Miguel vs Las He-ras, Ezeiza vs Berazategui, Vi-rreyes RC vs Náutico Arsenal Zárate y Tiro Federal Baradero vs Marcos Paz.

9na. Fecha (8 Julio)

Los Pinos vs Tiro Federal Baradero, Marcos Paz vs Virreyes RC, Náutico Arsenal vs Ezeiza RC, Berazategui vs San Miguel y Las Heras vs Sociedad Hebraica.

CENA DE FIN DE AÑO EN EL CLUB NAUTICO ARSENAL

Con la organización de la subcomisión de rugby de Náutico Arsenal el próximo sábado se realizará la cena de fin de año en las instalaciones del club. Se aprovechará para entregar distinciones especiales, reconocimientos a jugadores y allegados al club.