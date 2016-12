Culmina el Infanto Juvenil de la Liga

Finalizará mañana sábado 17 el Campeonato Clausura Infanto Juvenil de la temporada 2016 que organiza la Liga Zarateña de Fútbol.

En la oportunidad en el predio de Copiapó se disputarán cinco encuentros para definir posiciones finales de la temporada 2016; y además en la ribera zarateña se jugará el último partido que estaba pendiente del Clausura entre Defensores de Estrada y Náutico Arsenal, perteneciente a la decimotercera fecha del mencionado certamen.

LA PROGRAMACION

Esta será la programación de partidos para la jornada de mañana:

– 16 hs: Defensores La Esperanza vs. CADU (por el cuarto puesto de la categoría ’04).

– 17 hs: Central Buenos Aires vs. Sarmiento (por el cuarto puesto de la categoría ’06).

– 18 hs: Náutico Arsenal vs. Belgrano (por el primer puesto de la categoría ’05).

– 19 hs: Central Buenos Ai-res vs. Belgrano (por el primer puesto de la categoría ’03).

– 20 hs: Belgrano vs. Lima FC (por el primer puesto de la categoría ’04).

Por su parte también mañana pero en la ribera zarateña, cancha de Náutico, se jugará un partido que estaba pendiente de la décimatercera y última jornada del Torneo Clausura entre Defensores de Estrada y Náutico Arsenal, con esta programación: en cancha grande: 9 hs. (cat. ’06). En cancha chica: 10 hs. (cat. ’07); 11 hs. (cat. ’08); 12 hs. (cat. ’09); y 13 hs. (cat. ’10).