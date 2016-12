“Estoy muy contento por volver a tocar en Zárate”

La Peña Rebelde de hoy viernes será una vidriera de nuevos baluartes para todos aquellos aficionados al folklore, amantes de la danza y la música que llenaron, por ejemplo, el Forum Cultural en el recital de Ramón Ayala.

La palabra “baluarte” es una construcción fortificada pero también se utiliza para remitir al amparo y la defensa de un lugar, en este caso del folklore, y que mejor que tener en la trinchera de la cultura nacional a tres exponentes santiagueños de primer nivel, Gustavo Chazarreta, Metachango y Dúo Atamisqueño.

Precisamente de la Villa Atamisqui, llegará la voz cantante de Andrés “Kuky” Pajón; “Llegaremos a Zárate, por primera vez, a presentar nuestro disco `De Mi Raza´, una obra que para nosotros es muy importante porque hicimos una recopilación de temas no muy conocidos del cancionero popular santiagueño. Nuestra idea es mostrar nuestros pagos a través de la música y de estos temas”, expresó Andrés Pajón, cantante y guitarrista del Dúo Atamisqueño. “La verdad es que estamos muy contentos de poder llegar a Zárate y con muchas ganas de tocar”, agregó el músico.

Otro grupo santiagueño de renombre que tocará en esta nueva “Fiesta Rebelde” será “Metachango”, encabezado por Javier Jorge; “será un recital muy especial porque es el último recital del año y por tocar nuevamente en Zárate, una de las ciudades en donde ya tocamos antes y queremos mucho. Estamos presentando nuestro segundo disco, `Metacohete´, que estaremos presentando a principios de enero con muchas fechas ya confirmadas en Santiago del Estero y donde volveremos, con mucho orgullo, a tocar en la Fiesta de la Salamanca”, contó Javier Jorge.

El primer disco, de gran éxito de esta banda, fue “Pal´ Que No Sepa”, muy difundido en radios nacionales. “Tocaremos temas propios y de autores jóvenes poco reconocidos en el ambiente artístico, sin dejar de lado temas del cancionero popular, los cuales son la raíz del por qué hacemos folklore”, explicó el cantante de “Metachango”.

Por último, sin dudas el gran show de la noche será el de Gustavo Chazarreta; de madre cordobesa y padre santiagueño. Sus raíces folklóricas, como su apellido lo refleja, están bien arraigadas en el norte, con referentes en músicos tradicionales de Santiago como el dúo Suárez – Palomo, Los Manseros Santiagueños, Carlos Carabajal, Pablo Raúl Trullenque, entre otros. Con cuatro discos sobre sus hombros vendrá por segunda vez al año a la Fiesta Rebelde, “volveremos a tocar a Zárate con una formación de trío y con muchas ganas de reencontrarnos con toda la gente de la zona. Siempre es bueno volver a los lugares donde uno la pasó bien y respetan lo que uno hace; espero que se llene como la anterior peña. Vamos a compartir la fecha con grandes músicos y ya no veo la hora de llegar y tocar. Esperemos que se llene porque además de escuchar muy buena música, algo descontando con la calidad de músicos que habrá, también el show tendrá un fin benéfico; así que doblemente agradecido de esta invitación y de ser parte de una nueva Fiesta Rebelde”, concluyó Gustavo Chazarreta.

La cita entonces será hoy viernes en Cinema. Se tratará, como anteriormente se indicó, de una gran peña folklórica a beneficio del merendero “Los Chicos de Reysol” en donde también se recolectarán juguetes para la Navidad.

Tocarán Gustavo Chazarreta, el Dúo Atamisqueño, Metachango y dos grandes bandas locales, “Grupo Genes” y “Maxi Salvatierra”. También bailará “Bagual malambo”, un ballet folclórico muy reconocido a nivel nacional. La conducción estará a cargo de Julio “El Chelco” Rodríguez, animador en la feria de mataderos y la norpeña en Capital Federal. La peña será entonces este viernes 16, a las 21 horas, en Ameghino 855.

Para entradas anticipadas, todos los interesados las podrán adquirir en los teléfonos 03487- 15- 525177 (Francisco) y 03487- 15- 509636 (Paola).

También en el Facebook, manos rebeldes zarate y fiesta rebelde zarate o también en los siguientes locales, “Planeta Digital”, ubicado en 19 de marzo 580 (Zárate): “Einstein”, Mitre 533 (Campana) y “Radio Yo”, Calle 8 entre 7 y 9 (Lima). Las entradas anticipadas cuestan $100 y $130 en puerta.