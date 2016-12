No habrá más convocatorias para aspirantes de la Policía Local en la ciudad

Ha culminado un nuevo año en materia de seguridad bonaerense y con ella un replanteo de las Policías Locales. Tal como informara este medio, en cerca de 30 distritos el Gobierno bonaerense inició un proceso de unificación de las fuerzas policiales. De esta manera, el gobierno de Vidal apunta a eliminar las Policías Locales en aquellas ciudades con menos de 70 mil habitantes y devolverle el mando a la Bonaerense. El acuerdo dispone el traspaso de los efectivos de la Policía Local a la Policía Comunal, una fuerza creada en 2004 para distritos con menos de 70 mil habitantes. Cabe destacar, que si bien las dos son parte de la Policía Bonaerense, la creada por Scioli dependía de los intendentes, mientras que la Comunal no.

Cabe mencionar que uno de los problemas indicados por el gobierno de Vidal a lo largo del año es la “mala formación de la Policía Local” que hizo retrasar la cursada de estos policías.

No fue el caso de Zárate, donde la tercera promoción de Policías Locales no se generó debido a cuestiones administrativas del Ejecutivo municipal. No obstante aguardan gestionar una nueva camada el año entrante. “Por el momento, todos los que quieran formarse como policías podrán hacerlo en la Vucetich”, confirmó el secretario de Seguridad municipal, Claudio Borrelli.

La pregunta es qué sucederá con la infraestructura montada por el municipio para las capacitaciones de los Policías Locales que se fueron generando durante el año pasado en la sede de la Universidad de Lomas de Zamora en la barranca de calle Rivadavia, donde cursaron las dos promociones de la Policía Local.

Reclamo de intendentes peronistas por la Policía Local

El pasado viernes, intendentes peronistas salieron a reclamar no sólo que se mantengan, sino que además les transfieran el control de las Policías locales con los fondos respectivos; algo que “puertas adentro” del gabinete caffarista también confirman y reclaman a la provincia.

Lo que sucede es que el esquema de las Policías locales “está en revisión” según confirmaron fuentes del gabinete local. Es por ello que suspendieron las capacitaciones y todo se centrará en la Vucetich.

Requisitos para la inscripción

La inscripción a la Escuela de Policía “Juan Vucetich” de La Plata permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre del año en curso, y todos los interesados deberán inscribirse únicamente a través de la página web del Ministerio de Seguridad (mseg.gba.gov.ar).

Los requisitos son: Ser argentino nativo, naturalizado o por opción; tener entre 18 y 25 años de edad (cumplido al 1 de marzo de 2017); poseer condiciones de moralidad y buenas costumbres; haber finalizado el nivel secundario en los términos de la Ley 13688 o equivalente y responder a las aptitudes psicofísicas establecidas por la normativa vigente. La documentación solicitada para la inscripción es presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (Frente y dorso); fotocopia del Certificado de Nacimiento; fotocopia del Certificado Analítico de Estudios Secundarios Completos (Definitivo o en trámite); fotografía reciente 4×4 color, de frente, fondo blanco; Constancia de C.U.I.L; certificado de antecedentes penales; Certificado de Reincidencia; informe de deudores alimentarios morosos.