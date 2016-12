Sigue la investigación por el accidente en la ruta a Lima

El pasado martes una mujer perdió la vida en un grave accidente, ocurrido en la Ruta que une la localidad de Lima y Zárate, también conocido como “camino viejo” a Lima. La víctima fatal, quien viajaba como acompañante en una Peugeot Partner, fue identificada como María Cecilia Zapata de 41 años. El vehículo era conducido por su esposo, Ramón Domínguez, y en el rodado, también viajaba la hija de ambos, Jennifer Domínguez de 21 años, quien se encontraba embarazada.

Fuentes judiciales, informaron a LA VOZ, que la causa fue caratulada en principio como Homicidio Culposo y Lesiones Culposas, y tiene como imputado al conductor del otro vehículo involucrado, dado que en primer término sería quien realizó una maniobra imprudente. Asimismo, según revelaron, aun restan avanzar con las pericias y realizar el análisis de la autopsia de la víctima, que fue realizada durante la jornada del miércoles. Por otra parte, la investigación que lleva adelante la Fiscal Dra. Andrea Palacios de la UFI Nro. 7, intenta establecer si existieron o no otros factores que derivaran en el fatal desenlace. El conductor de la camioneta se encuentra en libertad, dado que la imputación no es detenible.

El accidente ocurrió la altura del country Puerto Panal, cuando una camioneta que circulaba delante de la Partner con dos tolvas, giró para ingresar a un campo y, según se señaló, no habría puesto las luces de giro indicativas de la maniobra que iba a realizar. Por lo tanto, al no ser advertida por la camioneta en que viajaba la familia, el conductor debió hacer una brusca maniobra por la cual terminó cayendo a un zanjón lateral de la ruta. En el accidente resultó gravemente herida la joven embarazada quien perdió al bebé y tiene una pierna fracturada.