Colombófilos Unidos hizo entrega de premios

La Asociación Colombófilos Unidos llevó a cabo, el viernes anterior, en las instalaciones de la Duvivier Van den Zander la ceremonia de premiación y despedida del año.

En la misma fueron reconocidos aquellos colombófilos que se destacaron durante la presente temporada.

Luego de una hermosa cena y buen postre llegó el momento del reconocimiento para aquellos colombófilos que pudieron coronar un año de éxitos deportivos importantes.

Estas fueron las distintas clasificaciones y premios.

Mejor pichón

Fue la paloma Nº 340161 (con 8 preios) perteneciente a Julio Delconte.

Mejor adulta

Fue la paloma Nº 268924 (logrando 6 premios) del aficionado Carlos Montero.

Mejor paloma del año

Correspondió a la Nº 297.324 del colombófilo Héctor García Cosentino.

Campeonato de Pichones

Fue para la revelación del año 2016, Alejandro Beros. Brillante campeón en esta especialidad. Un joven entusiasta que comenzó el año con mucho empuje y tesón, esto lo pone de cara a un nuevo desafío para la temporada 2017. Alguien que en muy poco tiempo comenzó a escribir su nombre entre los grandes de la colombofilia local.

Fue subcampeón Buet-Cárdenas. Luego clasificaron 3) José Brollo, 4) Pablo Petrocelli y 5) Reynaldo Stanicio.

Campeonato de Adultas

Fue para la dupla integrada por Marcelo Buet-Juan Cárdenas quienes una vez más pusieron su nombre al tope de las clasificaciones en ésta categoría.

Hablar de ellos no es más que volver una y otra vez a reconocer sus dotes de importantes colombófilos a nivel nacional, quienes además lograron el campeonato general de su Asociación, La Mensajera de Zárate.

Subcampeón fue José Bro llo. Luego clasificaron: 3) Ri naudo Hnos. 4) Carlos Montero, 5) Montero-Loto.

Campeonato de Fondo

Fue para José Brollo, quien se impuso en ésta especialidad una de sus preferidas para las competencias de largo aliento. Reconocido premio para quien hizo mejor las cosas con una definición cabeza a cabeza y que solo en la última competencia se pudo definir al ganador.

Subcampeón fue Ripari-Barreda. Luego clasificaron: 3) C. Romero e hijo, 4) A. Cárdenas y 5) Losada-Ventura.

Campeonato Social 2016

Fue para la dupla Buet-Cárdenas quienes una vez más mostraron la permanencia de sus dirigidas ya que lograron este halago sobre un total de 65 palomares en la presente temporada.

Subcampeón para José Brollo. Luego clasificaron: 3) Rinaudo Hnos, 4) Carlos Montero, 5) Carlos Romero e hijo, 6) Montero-Loto, 7) J. De Vido-J. Venere, 8) R. Stanicio, 9) J. Sokol, 10) H. García Cosentino.

Campeonato General

El campeón general por suma de puntos fue José Brollo quien tuvo una temporada por demás de brillante ya que también se consagró campeón general en la Unión del Norte, su Asociación de origen. Fue campeón general en el Campeo nato Medio País que organizó Pergamino con mas de 160 palomares que intervinieron en el mismo y fue campeón general en el Campeonato de Fondo de San Antonio de Areco. Sin dudas estamos ante uno de los mejores palomares de la zona e incluso, también, del país.

Brindis de Fin de Año

Al cierre de la reunión se realizó el acostumbrado brindis, deseando a los presentes augurios para el próximo año, no solo en lo deportivo sino también en el órden personal de cada uno de los que integran la gran familia colombófila de nuestra zona.