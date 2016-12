El servicio de aguas y cloacas regresó a la órbita municipal

El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión de prórroga una ordenanza mediante la cual le “devuelve” el servicio de aguas y cloacas a la municipalidad. A raíz de esto el Ejecutivo pasará a ser el principal responsable del suministro de aguas y cloacas. No obstante, no desaparece “Aguas de Zárate” sino que queda como “concesionario operativo”.

En función de explicar este nuevo movimiento, hay que comenzar diciendo que Aguas de Zárate es una Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria del Estado Municipal y al ser una empresa mixta, compuesta de capitales públicos y privados, debe tributar entre el 28 y el 31% de impuestos al Estado Provincial. “Hay que racionalizar la situación de la empresa, tornándola más eficiente y mejorando la recaudación”, fueron las directivas del intendente Cáffaro. Entonces con el pase del servicio nuevamente a la órbita municipal se ahorraría ese porcentaje de impuestos con la idea de volcarlo a inversiones de mantenimiento de la red, garantizando un mejor servicio. Cabe aclarar que el ahorro se generará por ser un servicio público que presta el Estado municipal y con ello no se abona impuesto alguno.

Otro de los motivos de este “traspaso” es que buscan mejorar el porcentaje de recaudación, o se la tasa de cobrabilidad, dado que actualmente sólo el 61% de la población del Partido de Zárate abone la factura de Aguas de Zárate. Por lo tanto las facturas del ABL llegarán a los domicilios con el monto a pagar de Aguas de Zárate. Al figurar todos los servicios en una misma boleta, el municipio apela a mejorar la tasa cobrabilidad de aguas y cloacas. En resumen, el cambio para el contribuyente es que Aguas de Zárate vendrá en la misma boleta del ABL.

La situación de Aguas de Zárate

Pese al traspaso a la órbita municipal, el intendente decidió no disolver la SAPEM Aguas de Zárate, y dejarla únicamente como una operadora del servicio. En otras palabras, el servicio de agua lo cobrará el municipio pero las operaciones de mantenimiento de redes y otras obras de inversión las seguirá haciendo esta empresa. “Seguirá vinculada con el servicio de aguas y cloacas en carácter de concesionario operativo, es decir, como un operador del servicio, sin ser prestador directo del mismo, ello bajo la modalidad de la locación de servicios, retribuido a través de un canon locativo”, establece la ordenanza 4524; que ratifica el traspaso del servicio a la municipalidad. En virtud de este párrafo, el Ejecutivo municipal cobrará y entre el 1 y el 5 de cada mes girará el dinero a Aguas de Zárate para su funcionamiento administrativo, pagar los servicios, como la energía eléctrica, los salarios y todo lo que tenga que ver con su normal funcionamiento.

Crearon la Dirección de Obras Sanitarias

En tanto en el artículo 2 de la Ordenanza se crea la Dirección de Obras Sanitarias del Partido de Zárate (D.O.S.ZA.), dependiente de la secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad; quien será la autoridad de aplicación del servicio.

La creación de este nuevo ente, bajo la órbita municipal, tiene que ver con el control político directo de la empresa de parte del propio Ejecutivo, el director del “D.O.S.ZA” le marcará a la empresa Aguas de Zárate cómo y dónde invertir. Técnicamente este movimiento se trata de una “estatización parcial” del servicio de aguas y cloacas y la continuidad de la prestación de tareas por la firma Aguas de Zárate.

Votación dividida en el HCD

Por último, cabe mencionar que este expediente ingresó por fuera del orden del día en el recinto del Concejo Deliberante y la comisión de Obras y Servicios Públicos terminó de darle “despacho favorable” ese mismo día por la mañana para que sea aprobado por la tarde en sesión. El expediente pasó por las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Presupuesto y Hacienda y Legislación e Interpretación, teniendo despacho favorable en todas las comisiones mencionadas.

Una vez que decidieron ponerla a consideración de los ediles, fue aprobada con 11 votos positivos, siendo rechazada por el concejal Lucas Castiglioni del Frente para la Victoria, y los bloques Cambiemos y Frente Renovador- UNA.

Como corolario de este traspaso, el próximo jueves se reunirá nuevamente el Concejo Deliberante para modificar la Ordenanza Fiscal e Impositiva dado que para cobrar el servicio de agua en la factura del ABL debe definirse como una tasa y no como un impuesto, como actualmente está estipulado contablemente.