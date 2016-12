Hoy se juega una nueva fecha de la Copa “Pablo Galeano”

Hoy lunes en Villa Fox seguirá la IIIº Edición de la Copa “Pablo Galeano” de fútbol infantil al jugarse una doble jornada con partidos en la Zonas Campeonato e Integración.

En el playón se enfrentarán: 19.30 hs. por el 5º puesto de la Zona Integración: Belgrano vs. Náutico (cat. ’08); 20.20 hs. por la semifinal de la Zona Integración: Sarmiento vs. CADU (cat. ’08); y 21.30 hs. por el 5º puesto de la Zona Integración: Maipú “A” vs. Belgrano (cat. ’10).

Por su parte en el gimnasio se medirán: 19.30 hs. por el 5º puesto de la Zona Integración: El Dorado vs. Malvicino (cat. ’09); 20.20 hs. por el 5º puesto de la Zona Integración: El Dorado vs. Maipú “A” (cat. ’08); y 21.30 hs. por el 5º puesto de la Zona Integración: San Miguel vs. Malvicino (cat. ’10).

Los resultados del viernes

El pasado viernes 16 se registraron estos resultados:

– Categoría ’08: La Esperanza 1 – Once Corazones 3.

– Categoría ’10: Central 0 -Def. de Estrada 0, en definición por penales ganó Central.