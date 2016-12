Otra vez están colapsadas las cloacas en el barrio Vipermun

En el año 2008 los vecinos de Vipermun accedieron a sus viviendas tras hacerse adjudicatarios de las mismas en el marco de un plan federal, las cuales fueron entregadas sin los servicios básicos necesarios y obras fundamentales, como esta planta de tratamiento. Un año más tarde los propios vecinos comenzaron a pedir que se termine la misma y desde el 2011 lo hacen orgánicamente a través de la unión vecinal.

En el verano del 2015, los 800 vecinos que allí viven se contaminaron por tomar el agua potable, luego de que la cámara séptica rebalsó en la planta de tratamiento de efluentes y se coló en el pozo de bombeo de la red de agua potable, ubicado a pocos metros de la tapa. Luego de un análisis confeccionado por el propio laboratorio municipal se determinó que en el agua estaba presente la bacteria “Escherichia Coli”, que en niños pequeños y ancianos puede desarrollar una grave complicación denominada síndrome hemolítico urémico, que afecta a los riñones, y puede llegar a provocar la muerte, sobre todo si el paciente está inmunodeprimido. Y las razones del rebalse del agua servida fue producto de que aún no está terminada la planta de tratamiento de efluentes. Esto provocó la presentación de un recurso de amparo para garantizar la provisión de agua potable y la renuncia del entonces presidente de Aguas de Zárate.

Hoy en día la problemática sigue, ya que nuevamente vecinos denuncian un colapso en la planta de tratamiento de efluentes y que las obras que se prometieron en agosto de este año nunca se concretaron.

“Agosto fue un mes lluvioso y creemos que por eso cedió la tapa de la planta de tratamiento de efluentes quedando toda el agua servida al aire libre. Nos quejamos pero nunca vinieron a repararla. Además el año pasado construyeron otra pileta de decantación pero tampoco Aguas de Zárate la terminó de poner en funcionamiento en su totalidad. Por lo tanto la planta, en líneas generales, nunca estuvo funcionando como correspondía. Aguas de Zárate salió a decir que lo iban a reparar pero nadie vino, hoy cualquier vecino podrá pasar por la entrada al barrio y ver en el avanzado estado de abandono en el que se encuentra la planta”, expresó una vecina, miembro de la Comisión Directiva de la Unión Vecinal.

Ella vive en la Manzana 5, en la última del barrio. Allí las 6 viviendas tienen problemas con las cloacas, registrando un fuerte olor al tirar la cadena del inodoro, cuando lavan la ropa o cuando se duchan. “Queremos evitar un problema como el anterior, y ya llamé dos veces y me volvieron a decir que iba a venir una cuadrilla al barrio pero nunca sucedió nada. En el último reclamo hablé con una telefonista del callcenter de nombre Karina que me repitió lo mismo y nada ha sucedido. Lo cierto es que en la puerta de mi casa la boca de inspección está rebalsada como también lo está la planta de tratamiento de efluentes, por lo tanto el problema del barrio es muy grave. Y si no hay más reclamos a Aguas de Zárate es porque la mayoría del barrio no paga el servicio luego de lo que nos pasó en el verano del 2015 y viendo la desidia de Aguas de Zárate y del municipio. Basta con ver el estado de abandono de la planta de tratamiento, que pasen los vecinos y vean cómo están las instalaciones”, agregó la miembro de la CD de la Unión Vecinal.

Al mismo tiempo indicaron que el Municipio no tuvo la solidaridad de enviar un camión atmosférico o una cuadrilla a los domicilios que hicieron los reclamos, para intentar paliar medianamente el impacto ocasionado.

Por último, en agosto de este año, el presidente de Aguas de Zárate SAPEM, Mariano Mirón, anunció iban a desarrollarse trabajos de mantenimiento en Vipermun para dejar la planta de tratamiento funcionando en un 100%. Entre otras tareas, iban a mejorar el funcionamiento de la bomba, la cobertura de las cámaras para evitar emanaciones, los tableros electromecánicos y se iban a limpiar los sólidos que se encuentra en el proceso de planta. “Nada de esto ha sucedido. Estamos muy preocupados e indignados porque parece que estamos igual que hace dos años, cuando nos contaminamos, y reclamando por algo básico como es el agua potable y las cloacas”, concluyó la vecina de Vipermun.