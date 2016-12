Se presentó en Defensores el partido “campeones por una sonrisa”

Este viernes 23 en el estadio de Villa Fox, se estarán enfrentando los planteles de Defensores Unidos que fueron campeones en las temporada 1993-’94 y 2007-’08, en un encuentro denominado “campeones por una sonrisa”.

Por tal motivo ayer por la tarde en el campo de deportes de la institución se realizó la presentación de este partido, donde estuvieron presentes cuatro jugadores que fueron protagonistas de ambos ascenso: Javier Velázquez, Ariel Mangiantini, Fernando Consiglio y Patricio Murinigo, quienes junto a los directivos del club encabezados por su presidente Alberto Ojeda mostraron las camisetas de los equipos de primera división autografiadas que serán sorteadas con un número que se entregará en la entrada, aquella persona que se acerque con un juguete en buen estado, para regalar a los niños de los comedores de nuestra ciudad.

Previo a este encuentro se disputarán tres partidos de inferiores entre CADU y Sarmiento quienes comenzarán a jugar a partir de las 16.30 horas enfrentándose en las categorías 2004, 2005 y 2006, para posteriormente alrededor de las 18.30 horas jugar el cotejo principal entre los campeones.

La palabra de los protagonistas

Esto era los que nos decían Fernando Consiglio, Patricio Murinigo, Javier Velázquez y Ariel Mangiantini, con respecto a este encuentro:

– Fernando Consiglio: “Una iniciativa que surgió de la gente de la Comisión Directiva del club, de Javier Velázquez, de Pipi Murinigo, me he sumado a ellos y estamos teniendo mucho apoyo de la gente, independientemente de lo deportivo, de lo que significa para todos nosotros poder volver al club y revivir aquellos momentos con todo el plantel campeón del ’94 contra los del 2008. Pero el objetivo final es que cada uno que venga traiga un juguete, a quien se le dará un número para un sorteo de camisetas autografiadas. Sabiendo que el día 24 Papá Noel va a estar presente en un comedor o en un merendero de la ciudad llevando estos juguetes. Más allá de lo deportivo esto es netamente solidario, por eso esperamos que venga mucha gente a colaborar”.

– Patricio Murinigo: “Hablando con Fernando y Javier con el respaldo de los directivos de club, teniendo la necesidad de los chicos que menos tiene que puedan contar con un juguete para Navidad estamos encarando este iniciativa, muy contentos y recibiendo el apoyo de todos. Ahora esperando que el viernes salga todo bien, por eso a la gente le digo que vengan a apoyarnos, a colaborar para que Papá Noel pueda venir para los chicos que les hace falta”.

– Javier Velázquez: “Estamos ultimando los detalles para el partido de este viernes, esperemos que salga todo bien y contar con una buena presencia de público, donde estarán jugando futbolistas que son parte de la historia de este club, aunque acá lo esencial es ayudar a los chicos que más lo necesitan, trayendo un juguete también van a tener la posibilidad de llevarse un recuerdo porque tenemos varias camisetas para sortear entre todos los presentes. En lo personal muy contento de poder volver a poner la nueve de CADU y estar un ratito en la cancha. Siempre venir acá me trae muchísimo recuerdos y muy lindos”.

– Ariel Mangiantini: “Estoy feliz por esta convocatoria para reencontrarme con ex compañeros. Me pareció genial la idea por eso me sumé a esta iniciativa. Esto le hace bien a la institución, es una caricia al corazón, es volver a recordar momento inolvidables. Con el ascenso del ’94 me siento más protagonista que los anteriores. Esperemos que la gente se sume, que traiga un juguete, que disfrute de este partido, que van a volver a ver en acción a ex futbolistas que le dieron muchas alegrías”.