Villa Dálmine por ahora no está clasificando a la Copa Argentina

En el Torneo Nacional “B” de la temporada 2016-’17, Villa Dálmine tras la caída del pasado domingo en Mendoza ante Independiente Rivadavia quedó decimotercero, y por ahora no se está clasificando para la Copa Argentina 2017, ya que luego de culminar la primera rueda ingresarán a dicha competencia los primeros doce.

De todas maneras aún restan tres fechas para terminar la primera parte de esta competencia, por lo que las chances se mantienen intacta, teniendo en cuenta que el octavo (Nueva Chicago) y el decimoséptimo (Los Andes) hay diez equipos separados sólo por dos unidades, cuando quedarán nueve puntos en juego.

QUEDAN TRES JORNADAS

Cuando se reanude la competencia, a partir del sábado 28 de enero, Villa Dálmine tendrá que recibir a Ramón Santamarina de Tandil en Campana por la vigésimasegunda jornada; luego jugará otro compromiso seguido como local entre el martes 31 y el miércoles 1º de febrero donde enfrentará a Chacarita Juniors en un cotejo perteneciente a la sexta fecha; cerrando en la vigésimatercera y última jornada visitando a Flandria en Jauregui el sábado 4.

ASI ESTAN LAS POSICIONES

Gmo. Brown (PM) es el único líder de este certamen con 38 puntos, seguido por Argentinos Jrs 36; Chacarita Jrs 34; Independiente Rivadavia 31; Instituto, Almagro 29; F. C. Oeste 28; Nva. Chicago, Boca Unidos 26; San Martín, All Boys, Brown (A) 25; V. Dálmine, Douglas Haig, Ctral. Córdoba, Estudiantes, Los Andes 24; R. Santamarina 22; Gimnasia, Juv. Unida 21; Atl. Paraná 20; cierran Crucero del Norte y Flandria con 17 unidades.