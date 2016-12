Delincuentes robaron una estancia en “El Tatú”

Desde la Sociedad Rural regional informaron sobre un nuevo y grave hecho delictivo en la zona rural; la cual está siendo “blanco” de un grupo de delincuentes que asaltaron viviendas residenciales y casas de fin de semana sobre la Ruta 31 y en inmediaciones al Camino 103 en Lima.

En este caso se trató del robo a un campo de nombre “Santa Lucía” el lunes pasado. Esta estancia, de 300 hectáreas, está ubicada frente a la Escuela Agraria de “El Tatú” y su dueño es un empresario que reside en Buenos Aires. Si bien hay caseros, el campo es muy grande y donde viven los caseros está bastante alejado del casco principal.

Sobre el hecho, y según lo confirmado, un grupo de delincuentes ingresó a la finca cortando el alambrado de la parte trasera. Una vez dentro del campo se dirigieron a la casa principal y se llevaron varios objetos de valor sin llamar la atención de los caseros.

Hay trascendidos que afirman que, entre los objetos de valor que se llevaron, los delincuentes habrían robado una importante cantidad de armas, todas ellas registradas y que eran parte de una colección del propietario del campo.

Según aseguraron algunos productores de la zona, sería un “verdadero arsenal” el sustraído, entre armas de grueso calibre y otras semiautomáticas. Sobre el hecho, un productor de la zona explicó que no se produjo un enfrentamiento armado entre los caseros y los delincuentes “de milagro” y por las mismas razones antes mencionadas, que el lugar donde habitan los cuidadores del campo está alejado de la residencia principal. En tanto desde la secretaría de Seguridad municipal no se produjo ninguna información oficial sobre este hecho registrado el día lunes.

Como corolario, este nuevo ilícito vuelve a preo-cupar a los productores independientes y a la sociedad rural, quien anticipó que tras el robo a varias fincas de la zona rural a principios de mes, el raid delictivo podía continuar hacia estancias, producciones agrícolas, silos y otros emprendimientos productivos locales que sí pueden manejar dinero en efectivo y tener en sus propiedades herramientas y otros objetos de valor. Si bien han pedido una reunión con funcionarios municipales, todavía no se ha podido generar un encuentro en pos de mejorar la presencia policial en la zona, definir programas de prevención y patrullaje y desarticular a esta banda la cual cuenta con armas, logística y que actúa a la luz de una patrulla rural con asiento en Lima, que cuenta con pocos móviles y personal y que debe patrullar las zonas de Lima, Zárate y Campana con escasos recursos.