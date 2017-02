La Provincia todavía no confirmó las subas de la tarifa eléctrica para las cooperativas

Por estas horas reina una tensa calma en muchas cooperativas del interior de la provincia de Buenos Aires, dado que aún el gobierno provincial no ha publicado en el Boletín Oficial el nuevo cuadro tarifario con las nuevas subas que anunció el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren para Capital Federal y el Conurbano.

Luego de los anuncios del ministro, las tarifas de energía eléctrica aumentarán en forma desdoblada para alcanzar un incremento total promedio de entre 60 y 148 por ciento a partir de marzo. Pero en la provincia todavía.

Algunas cooperativas del interior salieron a manifestar públicamente, como Coopser de San Pedro, que en esta localidad aumentarán entre un 35% o 40% aproximadamente; mucho menos que los valores para Capital Federal y el Conurbano.

Es que esa sensación existe entre muchos cooperativistas, aunque no lo digan; tienen la corazonada que en la provincia el aumento será menor para equilibrar aquella balanza de subsidios en la cual muchos bonaerenses subsidiaban a los porteños para obtener una energía más barata o lo que manifestó el propio presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ); “un jujeño le subsidia con sus impuestos el subte a un porteño, pese a que no utiliza ese servicio”.

Por otro lado cabe mencionarse que los precios no lo imponen las cooperativas sino el gobierno provincial en este caso y luego de la publicación en el Boletín Oficial comenzará una etapa de ajuste para aplicarlo recién en marzo, por lo menos es lo que anticipó la CEZ.

Sin embargo las cooperativas tienen otras cuestiones para debatir con Aranguren y con el gobierno provincial en relación a su esquema de obras y mantenimiento y las deudas con la empresa estatal que administra el mercado mayorista CAMMESA.

En resumidas cuentas, por el momento no hay información oficial y ahora aguardarán novedades del gobierno de María Eugenia Vidal antes del fin de semana.