“Tuvimos que poner en la calle todo lo que teníamos para patrullar”

El secretario de Seguridad, Claudio Borrelli, reconoció que muchos patrulleros se encuentran, tal como lo mencionaron los propios taxistas, “destrozados” y habría que agregarle a esta impresión la falta de mantenimiento, dado que muchos de ellos son relativamente nuevos.

“En realidad todo surge a raíz de una buena noticia, en los últimos tres meses y a raíz de la ampliación de cuadrículas tuvimos que disponer de una mayor cantidad de móviles para cubrir más barrios y mantener el nuevo esquema de patrullaje y prevención; por eso tuvimos que poner en la calle todo lo que teníamos para patrullar. Ahora, con estas nuevas cuadrículas, tendremos que abocarnos más al mantenimiento de los móviles así continuamos dando respuestas”, explicó Borrelli.

“Ahora pasamos a cubrir 12 cuadrículas, antes había 7. Por lo tanto la cantidad de vehículos no nos daba pero igualmente decidimos ampliar las cuadrículas y agregar patrulleros de soporte, que si bien no se encontraban en un nivel excelente, funcionaban y decidimos que salgan a la calle para reforzar cambios de turnos o situaciones similares. Entendemos que son autos que ya cumplieron su vida útil pero estamos trabajando en la compra de móviles 0 km para adaptarlos a las cuadrículas”, agregó.

“Con los móviles de la DPU sucede lo mismo pero creo que están mejor mantenidos porque estamos todo el día atrás de quienes lo manejan. Ahora también estamos por adquirir un nuevo móvil blindado para la DPU y esperamos que la provincia nos siga acompañando con el financiamiento porque fuimos uno de los pocos municipios de la provincia que cumplió con la rendición de cuentas, de que todo lo adquirido es para seguridad y muy pronto la gente lo podrá ver en la calle”, concluyó el secretario de Seguridad municipal, Claudio Borrelli.

DOCE OPERATIVOS DE CONTROL TERRITORIAL

Desde el área de Seguridad señalaron que tras el regreso de Prefectura Naval Argentina a Zárate y su participación en la Mesa de Seguridad Ciudadana, se logró llevar a cabo durante enero 12 operativos de control territorial en diferentes barrios.

Con una logística de más de 6 móviles y 30 efectivos de las diferentes fuerzas de seguridad que operan en el distrito, se ingresó a los barrios 6 de Agosto, Mataderos, La Ilusión, La Ponderosa, Villa Angus, Saavedra, Bosch, Cementerio, España, Pecorena y Mitre donde no se desarrollaron diversos operativos de control. “El objetivo de los mismos es aumentar la presencia territorial del Estado en los barrios”, indicaron.

En los doce operativos se realizaron aproximadamente mil identificaciones de vehículos y personas.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal explicaron que en la Mesa de Seguridad no sólo se diagraman los operativos de control y prevención, sino que también se plantean diversas estrategias para que los vecinos vivan más seguros en cada calle del distrito.

“Los operativos de control territorial son la primera fase de un trabajo amplio y proyectado que consiste en aumentar la presencia policial en los barrios para obtener información vinculada con el delito y luego trabajarla en la Mesa de Coordinación para avanzar en la planificación de las siguientes fases”, adujeron.

En enero trabajaron de forma coordinada el Municipio, Prefectura Naval, Comisaría Primera, Comando Patrulla, Policía Local, Policía Vial y Grupo de Apoyo Departamental.