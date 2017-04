Emotivo homenaje a los heroes de Malvinas

En la mañana de ayer, se llevó a cabo en el monumento al Héroe de Malvinas en Pacheco y Luis Jenner, el acto homenaje a la gesta de Malvinas en el marco de la conmemoración de los 35 años del conflicto bélico.

Desde las 11 horas, los invitados al acto comenzaron a acercarse al lugar, aguardando la llegada de los veteranos hasta el monumento, arribando cerca de las 11.30 horas.

Allí, estuvieron presentes autoridades de Bomberos Voluntarios de Zárate, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Base Naval, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Grupo Scouts “Alférez Nelson T. Page”, el Centro Entrerriano, LALCEC, Club de Leones y representantes de las colectividades de países como Uruguay, Portugal, y Ucrania.

El evento, también contó con la presencia del intendente Osvaldo Cáffaro junto a funcionarios de gobierno, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos y la diputada provincial, Sandra París.

Luego de las presentaciones y la entonación del Himno Nacional, la ceremonia continuó con las palabras del Presbítero Alberto Evangelista de la Parroquia Beata Teresa de Calcuta, que luego dio paso al Pastor Jorge Gómez de la Cámara Pastoral, quien pidió “por la recuperación de la soberanía de las islas, para que las Islas Malvinas tengan la bandera azul y blanca flameando, sin derramar una gota de sangre”, donde también remarcó la necesidad de unidad de los argentinos.

Más tarde, los ex combatientes Centurión y Villalba iniciaron la colocación de las ofrendas florales, para luego dar paso a las palabras de los veteranos Javier Torres, Mario Reyes y Jorge Benítez. En este sentido, Torres expresó: “Hoy es un día especial, donde se mezcla la alegría de encontrarnos después de 35 años y la tristeza por aquellos compañeros que perdieron la vida y por aquellos que no soportaron la posguerra”. Por su parte, Mario Reyes, agradeció el viaje a las islas: “Cinco de nosotros vamos a poder estar pisando ese suelo argentino que tanto queremos y amamos. Quiero agradecer a Osvaldo (Caffaro) que supo escuchar e hizo todo lo posible a su alcance”. Finalmente, Jorge Benítez manifestó: “Valoramos nuestro país en momentos difíciles como fue Malvinas y vimos el heroísmo del que somos capaces, de no claudicar, de no perder la esperanza, de sufrir en carne propia cuando uno de nuestros amigos perdió la vida”.

Luego las sentidas palabras de los veteranos, el intendente Osvaldo Cáffaro, acompañado por el secretario de gobierno, Eduardo Amado; la jefe de gabinete, Florencia Diez, la subsecretaria de Desarrollo Territorial, María Gracia González y el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos, hicieron entrega de los vouchers a los cinco veteranos (Alberto Barbagalo, Mario Reyes, Jorge Benítez, Hugo Elsesser y Héctor Villalba) que el próximo viernes pisarán el archipiélago luego de 35 años.