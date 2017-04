Concejales se refirieron a las ausencias en la 1er Sesión Especial

Tras la caída de la sesión del Concejo Deliberante el pasado jueves, en la que se proponía llevar adelante el tratamiento del informe elaborado por la Comisión Investigadora, conformada tras los incidentes ocurridos en octubre del 2016, referentes de distintos espacios se expresaron en torno a las ausencias en el recinto.

Pablo Giménez (Nuevo Zárate)

“Nosotros dimos el presente, pero no se trató el expediente. Sabíamos que teníamos quórum simple, pero no suficiente para tratar el expediente, porque se necesitan dos tercios. Lo importante es que la Comisión Investigadora, finalizó el martes pasado su trabajo y elaboró el informe que hoy se encuentra en Secretaría. Lo que dice el informe final habla de la conducta del concejal Ocampo y había que votar si era grave o no y a partir de ahí, ir a una nueva sesión para ver si se tomaba alguna medida disciplinaria”, expresó el presidente de la comisión, Lic. Pablo Giménez.

Según detalló, el informe tiene 19 hojas donde se relatan los hechos del 20 de octubre pasado, y “termina diciendo que hay un comportamiento del concejal, que tiene que ser merituado por el resto de los concejales, pero que interpreta que ocurrieron hechos muy graves, Ocampo los presenció y estuvo inmerso en esos hechos”. Al respecto, Giménez se encargó de explicar que la investigación solo se acotó a investigar el comportamiento del edil señalado, dado que en simultáneo, también se lleva a cabo una investigación judicial.

Por otra parte, indicó que durante el desarrollo de la comisión, los concejales Lignazzi y Unrein, que se ausentaron junto a sus bloques en la ultima sesión, no expresaron divergencias y trabajaron mancomunadamente hasta los últimos días. “Les pedimos que constituyan su propio informe para aportarte a la comisión y nunca aportaron ninguno. El documento tiene la firma de cinco sobre siete ediles”, expresó el concejal. En la misma línea, sobre el comportamiento de Ocampo declaró: “No lo califico en términos personales, creemos que los hechos que pasaron fueron graves en términos institucionales. El comportamiento de Ocampo es reprochable, ya que el concejal que estuvo participando de esos hechos y fue testigo. Participó en forma activa y pasiva; la forma activa será la Justicia quien lo determine. En la forma pasiva, no impidió los hechos y no se le conoció ningún esfuerzo para que no se produzcan”.

Stella Mendaño (Frente Renovador)

Por su parte, la edil Stella Mendaño, se mostró crítica con las ausencias de sus pares, dado que, en sintonía con las palabras de Giménez, confirmó que los ausentes no manifestaron desacuerdos durante el transcurso de las investigaciones. “No dejan de impresionarme, estuvimos trabajando cinco meses con la Comisión Investigadora, y las personas que se ausentaron trabajaron hasta la semana pasada con nosotros; es una gran desilusión. Me gustaría haberlos tenido acá a los concejales, y decirles que a veces el tiempo, hace que uno vaya perdiendo la memoria. Quiero que recuerden lo mal que lo pasamos el 20 de octubre, donde un grupo de inadaptados rompió el bien público y nos impidió sesionar. Detrás nuestro existe gente que nos votó, que quería que nosotros digamos nuestra postura. Esto de no venir no va conmigo. Creo que la mayoría de ellos ni siquiera leyeron el informe de la comisión”.

Jorge Blanco (Encuentro Peronista)

En la misma línea, Blanco, quien también formó parte de la comisión junto a Mendaño y Giménez, manifestó: “Estoy sorprendido porque nuestros pares habían estado trabajando, y ahora llama la atención esta falta de asistencia. Eso pesará en la conciencia de cada uno. Hoy había que estar y expresar nuestro pensamiento. Esto no es un juicio civil ni penal, veníamos a juzgar la conducta de un par. Es lamentable que esto se tenga que suspender”.

Micaela Morán (Frente Renovador-UNA)

Desde su postura, Micaela Morán recordó los momentos de tensión vividos durante los incidentes que dieron origen a la investigación y, también como miembro de la comisión, se refirió a la decisión de sus pares de no participar del debate: “Nos sorprendió no tener la presencia de algunos bloques, sobre todo en una sesión especial, que requiere tratamientos especiales. Cada uno tiene la libertad de tomar la decisión que quiera, nos hubiese gustado contar con la representatividad de todos los bloques, porque es un dictamen que merece ser debatido con respeto y de forma pública, para que todos conozcan cual es la decisión que va a tomar la comisión”.