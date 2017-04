Defensores achicó la distancia con el líder

En la tarde de ayer lunes en Villa Fox, Defensores Unidos venció por goleada 3 a 0 al puntero Sacachispas FC en el marco de la vigésimatercera fecha, segunda de las revanchas, del Campeonato de Primera División “C” temporada 2016-’17 y continúa en el segundo puesto de las posiciones, aunque acortó a 10 puntos la distancia con el líder.

Los goles fueron convertidos por Adrián Martínez, Maximiliano Ortigoza y Javier Velázquez para los zarateños todos ellos con golpe de cabeza.

El enfrentamiento se llevó a cabo en el estadio de Villa Fox ante un importante marco de público, a pesar de ser un día laborable, y el árbitro fue Cristian Suárez de buen desempeño, quien expulsó en el complemento a Emanuel Pentimalli por doble amonestación y a Nahuel Sica por juego brusco ambos en el “celeste”.

CADU sumó el cuarto partido sin perder con tres triunfos y un empate, mientras que como local cosechó la decimasexta presentación sin caídas, con diez victorias y seis igualdades. Sacachispas sufrió la segunda derrota en forma consecutiva, en tanto que jugando en condición de visitante perdió tras once salidas con nueve triunfos y dos igualdades.

En el historial, Defensores lleva cuatro partidos sin perder recibiendo a Sacachispas en Villa Fox, con tres triunfos y un empate.

EL PARTIDO

CADU ganó tres puntos fundamentales para mantener viva la ilusión del ascenso directo y lo hizo con total autoridad, fue netamente superior a su rival, estuvo firme en defensa, con un mediocampo de mucha entrega a la hora recuperar el balón y de buen juego con la pelota en su pies, mientras que ofensiva no te perdona. Por eso lo “aplastó” al líder.

Después de un comienzo parejo, con dominio alternado, el local se fue adueñando del trámite del juego y empezó a generar situaciones de gol, hasta que antes del cierre de la etapa sacó diferencia con un cabezazo de Martínez tras un centro de Carnelutto, poniendo justicia al marcador. En el segundo periodo, CADU lejos de conformarse con la ventaja fue por más para definir el pleito y en seis minutos marcó dos goles primero Ortigoza con golpe de cabeza tras un envío de Fernández y luego Velázquez con otro cabezazo tras asistencia de Sica le pusieron cifras definitivas al encuentro. Sacachispas ya no tuvo reacción y el “celeste” estuvo más cerca del cuarto que el líder de llegar al descuento.