“Zarate no es una isla, estamos insertos en un país con más desocupación”

Ayer por la tarde se inauguró el período de sesiones del Concejo Deliberante con el tradicional discurso del intendente Osvaldo Cáffaro. Estas “aperturas” de la tarea legislativa significan un encuentro simbólico muy importante ya que el jefe comunal, frente al público y a los representantes de la ciudad, anticipa las obras para este año y en qué gastará los recursos. En el caso de Cáffaro, desde el inicio en la gestión y en los primeros años con un Concejo Deliberante “desfavorable” políticamente, su “sello” fue defender su gestión y hablar de la “pesada herencia” dejada, en su momento, por el ex intendente Omar Bernués. Cabe recordar que el municipio decretó la emergencia económica- financiera ni bien asumió el actual gobierno en el 2007. Pero la defensa de su gestión y la enumeración de logros se mantuvo, aunque con el transcurrir del kirchnerismo fue limitándose a recorrer las obras públicas en ejecución y anticipar grandes proyectos urbanísticos para la ciudad.

Y en el día de ayer, luego de 9 años de gestión y ante un gobierno nacional y provincial de diferente signo político, ensayó muchas críticas las cuales, por momentos, le hicieron apartar la mirada del discurso que tenía en el escritorio para explayarse e informalmente realizar comentarios. Eligió una frase para echar por tierra un “mito” local, que fue uno de sus ejes en el discurso; “Zarate no es una isla, estamos insertos en medio de una Argentina: Con más desocupación, con salarios más bajos, con menos consumo, con más inflación y con un festival de tarifazos. Y no es que uno pretenda desestabilizar, pero debemos decir desde cada pueblo, desde cada Municipio la verdad. Aunque la verdad sea dolorosa ¿Es que acaso es cierto o no es cierto eso? Estamos peor con un millón y medio de nuevos pobres. Con la pérdida de 500 mil empleos en la Provincia (entre ellos los compañeros de Atucha). Estamos retrocediendo en términos políticos y de soberanía política”, fue parte de la crítica del intendente al gobierno nacional y provincial, a quienes les reconoció que lo reciben amablemente pero a la hora de girar fondos para obras y la continuidad de programas a nivel local no sucede nada. “Vamos a arreglarnos con lo nuestro. Voy a seguir pidiéndoles a los vecinos, que como hasta ahora, sigan confiando en el destino de las tasas que pagan, ya que les vuelven en servicios y también en obras”, pidió.

Y en relación a este contexto político adverso y la falta de fondos para obras, dijo algo que llamó la atención, Cáffaro reconoció que el 2016 fue “su peor año como intendente en los 9 mandatos que lleva”.

OBRA PUBLICA

El discurso de Cáffaro tuvo un especial foco en el área de Obras, quizás una de las preferidas del intendente al tener el oficio de Maestro Mayor de Obras. Para este año anunció que seguirán construyendo cordones cuneta en Juana María, Pecorena, Los Fresnos, Zárate y en la localidad de Lima. “Se continuará con el Plan Maestro de Desagües Pluviales; en tal sentido se construirá la segunda etapa de los Pluviales de la Cuenca Noya; se gestionará con el Ministerio de Infraestructura bonaerense la construcción de pluviales en el cañadón del ex ferrocarril Urquiza desde Justa Lima hasta la desembocadura en el río, se llevará adelante un plan integral de mejora de las plazas y espacios verdes existentes; se construirá una etapa del acceso a costanera por Ruta 6; se ensanchará la avenida Teodoro Fels; se prevé la construcción de las bajadas de las calles Ituzaingó e Independencia, enlazándolas con Aristóbulo del Valle; se completará con pavimento rígido de hormigón las cuadras faltantes en los Barrios 25 de Mayo y Bayer y se procederá al reciclado del edificio donde en otras épocas funcionó el Balneario Municipal, convirtiéndolo en un el Centro de Rehabilitación Ribera, destinado a las prácticas deportivas y terapéuticas de personas con dificultades o en tratamiento de recuperación”, enumeró el jefe comunal en su discurso, entre las obras más importantes que eligió destacar.

SALUD Y EDUCACION

En el marco de los ejes planteados por esta gestión municipal en los últimos dos años fue incrementar el presupuesto para salud y la educación, a través de la construcción y administración de dos edificios “íconos”; el Centro de Gestión del Conocimiento y el ex UPA provincial, hoy transformado en hospital intermedio municipal. “En nuestro Centro de Gestión del Conocimiento comenzó el ciclo lectivo 2017 con más de 700 alumnos de nuestra ciudad y alrededores. Se implementaron, además, cursos de oficios en los cuales participan alrededor de 80 alumnos. Redoblamos la apuesta y realizamos convenios con 9 Universidades Nacionales y con el Instituto Superior de Formación Técnica Nº187. La oferta educativa se incrementó con 15 carreras universitarias, que se suman a las 8 carreras existentes. Esto suma una oferta de 23 carreras en el año 2017, 4 de las cuales pertenecen al nivel terciario y el resto de las 19 carreras pertenecen al ámbito universitario. Durante el año 2016 y 2017 se encuentra en construcción un nuevo modulo, en dos plantas, el cual contará con taller, 10 aulas, sanitarios, biblioteca, sala de computación y principalmente los laboratorios para medicina y biotecnología”, destacó el intendente.

Por otro lado también habló de salud, “a lo largo del año pasado la secretaría de Salud incorporó especialidades en las unidades sanitarias barriales: odontología, análisis clínicos de laboratorio, imágenes, servicios de salud mental, vacunatorio y enfermería. Se incorporó más equipamiento; se incorporó el servicio de Oftalmología conjuntamente con la colaboración y el aporte del Club de Leones de Zárate. Asimismo se incorporaron nuevos programas municipales que requirieron la incorporación de más personal profesional y técnico. Hemos realizado exámenes físicos a la población escolar mediante un equipo compuesto por médico pediatra, odontólogo, fonoaudiólogo y enfermera. En total se llevaron a cabo exámenes a niños en 20 escuelas. Nuestra infraestructura no solo espera a los vecinos en nuestras salas y Unidades Sanitarias sino que salimos al territorio a realizar operativos sanitarios con nuestras Unidades Sanitarias Móviles”, subrayó el intendente en su discurso que contó con 109 hojas. De la misma manera anunció que durante este año el Ejecutivo municipal prevé trabajar en el equipamiento y gestión del Hospital Intermedio de Lima para que tenga los mismos servicios que el René Favaloro y que terminarán las refacciones en las unidades sanitarias de Porres, Villa Carmencita, FONAVI, Burgar, Lima, Villa Angus, Bosch, Mariano Moreno, Villa Negri, COVEPAM y 25 de Mayo por un valor de $ 1.495.291.