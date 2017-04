La Clínica del Carmen dejó de atender a los afiliados de Ioma por falta de convenios con la obra social

Desde hace aproximadamente 15 días, la Clínica del Carmen dejó de prestar atención a los afiliados de Ioma, ante la falta de firma de un convenio formal entre la institución médica y la obra social.

Al respecto, el Dr. Alberto Arena, a cargo de la Clínica del Carmen, explicó a LA VOZ: “Hace más de un año que no había un convenio firmado con Ioma. Las clínicas debían adherirse o no a un contrato formal. Eso nunca se llegó a firmar, y nunca se plasmó en algo concreto. Hubo problemas de valores, y la atención que vienen teniendo los de Ioma no es la mejor”.

Ante este conflicto que limita la atención de los afiliados en la ciudad, entre los pacientes se generó un intenso malestar, dado que en el establecimiento privado ya no se les brinda atención bajo la cobertura de la obra social, tal como se venía realizando de manera informal durante más de un año.

“Hemos ido a La Plata a ver si había posibilidades de encausar el tema y logramos que nos escucharan, pero concretamente no cambió nada. Decidimos no seguir atendiendo, no es que cortamos el convenio, se atendía informalmente, y se cobraba como podíamos. No tiramos abajo el convenio”, aclaró Arena, y agregó que a la falta de regularización de los convenios, se sumó la falta de actualización de los valores que maneja Ioma, en torno al costo de atención de los pacientes.