Denuncian una maniobra para desestabilizar en el Concejo Deliberante

En la mañana del pasado miércoles, se llevó a cabo la 1er Sesión Publica Ordinaria del Concejo Deliberante, donde un sector de la oposición ingresó un expediente por fuera del Orden del Día, para pedir la realización de una sesión especial, con el objetivo de llevar a cabo la revocatoria y posterior designación de nuevas autoridades del cuerpo.

Algunos minutos habían transcurrido del inicio de la sesión, donde ya se había avanzado con el desarrollo del Orden del Día, cuando el concejal del bloque Cambiemos Walter Unrein, acompañado por el bloque peronista que preside Leonardo Lignazzi y el bloque de Silvio Zúrzolo (Frente Renovador-UNA), pidió el ingreso del expediente 093/17, firmado por varios concejales, donde se pedía la realización de la mencionada sesión. Tras la votación del cuerpo para el tratamiento, se pasó a un cuarto intermedio donde se reunió la Comisión de Labor Legislativa.

La reunión privada no permitió el ingreso a la prensa y el descontento en el oficialismo y parte de los concejales que no acompañaron la nota comenzó a hacerse notar en el recinto, deslizando lo que definieron como “un intento de desestabilización”. Tras varios minutos de diálogo, finalmente los concejales oficialistas de Nuevo Zárate, junto al presidente del cuerpo, Ariel Ríos, y los ediles Leonel Soto, Juan Scola y Jorge Blanco, se retiraron del edificio del Concejo Deliberante, dejando la sesión sin quórum suficiente para poder volver a sesionar luego del cuarto intermedio.

Ánimos exasperados y un clima enrarecido reinó en el recinto por más de una hora, mientras los concejales de la oposición contaban y hacían cálculos para poder alcanzar el número mínimo necesario para continuar con el debate y llevar a cabo la aprobación del expediente. Finalmente, luego de varios minutos, el concejal Silvio Zúrzolo también se fue del recinto, alejando por completo las posibilidades de continuidad de la sesión.

Allí, el concejal Unrein fue quien tomó la palabra y brindó detalles de lo sucedido: “Presentamos una nota para llamar a elecciones de nuevas autoridades. Se inició la jornada del Concejo Deliberante, y nos enteramos por los medios que el Presidente (Ariel Ríos) se iba a la Secretaría de Seguridad y nos pareció importante votar eso y no que venga algo impuesto, lo importante era que se vote”.

Según comentaron fuentes consultadas del Concejo Deliberante, la concejal Micaela Morán era la candidata a ocupar la presidencia, en caso de avanzar con el expediente, aunque esto no fue confirmado por Unrein. Del mismo modo, el presidente del bloque Cambiemos sostuvo que no hubo influencia de referentes provinciales y nacionales, y resaltó el trabajo conjunto en el tema junto a los representantes del Frente Renovador, y del sector del Frente Para la Victoria, integrado por Lignazzi, Vaccaiani y Castiglioni. “Todas las fuerzas que tienen representación nacional están diciendo que se vote el expediente”, expresó Unrein.

Cáffaro: “Esto es un golpe a la democracia”

El intendente Osvaldo Cáffaro brindó su opinión sobre el tema: “Esto es un golpe a la democracia porque quieren desestabilizar el poder. Se ha pasado por encima de toda constitucionalidad, esto no le hace bien a la democracia, necesitamos partidos políticos fuertes”, señaló.

Según manifestó el Jefe Comunal, los concejales de la oposición “aprovecharon que el presidente Ariel Ríos se iba a las Islas Malvinas y en ese momento, sin importarles nada, lo único que les interesó fue posicionarse políticamente”. Esto tiene que ver con que el pedido de sesión especial, tenía fecha el próximo lunes, cuando Ríos se encontraría en las Islas Malvinas junto a los ex combatientes.

“Políticamente este mamarracho institucional y este tipo de cosas, son un paso hacia atrás”, afirmó Cáffaro y agregó: “Esto lo tienen que resolver los concejales. Tenemos que seguir conversando porque nunca tenemos que romper el diálogo, hay que seguir a pesar de estas cosas. Vamos a seguir en la dirección de ayudar al vecino. Esto fue un mamarracho y del mamarracho no se vuelve, los que firmaron la nota tienen que reflexionar. Los concejales que firmaron esta nota son desestabilizadores, no entendieron lo que es un sistema democrático y cuáles son los procesos democráticos. No se puede romper institucionalmente algo que es fruto de la democracia, un acto de irresponsabilidad total donde priorizaron lo electoral ante lo institucional”.