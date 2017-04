Fuerte adhesión al paro en industrias aunque muchos comercios abrieron

Luego de la jornada nacional de protesta de hoy, convocada por las centrales obreras a nivel nacional, en nuestra ciudad se vivieron dos situaciones diferentes; por un lado el sector industrial fue quien mostró mayor adhesión a la propuesta de la CGT y las CTA, a la cual adhirieron los trabajadores municipales, los bancarios y el transporte de carga. En las porterías de las fábricas se vieron algunos remises y combis que entraban a las fábricas trasladando a personal fuera de convenio.

La cara opuesta a esta situación fue el sector comercial, donde se vieron muchos comercios abiertos en el Centro y en los barrios de la ciudad. Quizás la jornada de hoy, en relación al movimiento que tuvo la ciudad y su actividad comercial, se pareció más a un día sábado, con mucha gente en la calle y comercios abiertos.

En cuanto a la actividad escolar, todas las escuelas públicas no dieron clases pero hubo algunas escuelas privadas que sí abrieron sus puertas pese a que no había transporte público. En este sentido los que sí decidieron trabajar fueron los transportes escolares que llevan chicos a las escuelas. De la misma manera también funcionaron normalmente las agencias de remises.

En el caso de las estaciones de servicio de nuestra ciudad, los playeros trabajaron de forma habitual pero advertían que cargaban combustible hasta que se terminen los tanques y luego cerraban debido a que no había abastecimiento porque el gremio de camioneros adhirió al paro.