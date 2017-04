El Club Maipú sufrió otro robo, el tercero en menos de dos meses

Hace menos de un mes el presidente del Club Maipú, Luis Jaquet, se lamentaba por el robo sufrido en las instalaciones del club; hoy ya no encuentra palabras para reflejar lo que siente toda la comunidad que asiste a este verdadero club de barrio y que, mediante el fútbol, diariamente reúne a muchos chicos de la zona.

En este caso se trató de un nuevo robo en la madrugada del miércoles, el tercero en menos de dos meses; un hecho que los propios utileros y quienes colaboran con esta entidad descubrieron en las primeras horas de la mañana.

Al igual que las otras veces, los delincuentes ingresaron por la puerta principal del predio, violentaron candados para ingresar al interior de las instalaciones y hasta barretearon y arrancaron una reja para acceder al buffet.

“Entran siempre por el mismo lado, una vez dentro del buffet se llevaron un televisor, una pava eléctrica, el termo, el mate, la yerba y hasta dos cajones de cerveza vacíos, no sé por qué, calculo que luego lo venderán para obtener algo de dinero por el plástico”, comentó indignado el presidente de la entidad. “Además ingresaron a los dos vestuarios, en uno tenemos materiales de construcción para ampliarlo y remodelarlo y también se robaron una bolsa de cemento y otra de cal. En otra volvieron a robarse las pelotas y otros elementos que usamos para entrenar y que luego del último robo pudimos comprarlas con mucho esfuerzo”, relató el titular de la entidad ubicada sobre calle España. “Luego preguntamos a los vecinos y nadie escuchó nada, llamamos a la policía y lo único que hizo mirar y desde el municipio todavía siguen sin atender nuestro pedido de audiencia”, reclamó Jaquet. “Al municipio le pedimos que instale una garita en nuestro predio, delante del club, para que vigilen la calle España. Hasta les ofrecimos que nosotros le construíamos la garita y que podían utilizar los sanitarios del club; pero parece que nos les interesa porque nunca más nos convocaron ni el intendente responde a nuestro pedido de audiencia. Lo que sí tuvimos es una rápida respuesta de parte de Cooperativa Eléctrica, a quienes le solicitamos que iluminen el predio y lo van a hacer en los próximos quince días”, destacó el dirigente del club.

El último robo que sufrió el establecimiento fue a principios de mes pasado y el anterior a fines de febrero. La situación que padece el Club Maipú es la misma que viven todos los barrios aledaños a la calle España, donde no hay iluminación y la presencia de DPU y de Policía brilla por su ausencia. Además no está previsto que se instalen cámaras en la zona donde está ubicado el club y tampoco se tiene en cuenta la instalación de cámaras en esta transitada calle del oeste de la ciudad pese al pedido de los vecinos en una reunión mantenida con funcionarios de la secretaría de Seguridad municipal.