Inauguración del ciclo lectivo del CGC: “queremos que se elija Zárate como una ciudad para la vida”

El Intendente Osvaldo Cáffaro inauguró el miércoles por la tarde el ciclo lectivo del Centro de Gestión del Conocimiento (CGC) ante cientos de estudiantes, autoridades municipales y de las diferentes universidades.

El acto protocolar incluyó la firma de nuevos acuerdos con las universidades y los institutos de formación superior, para que los alumnos desarrollen sus prácticas en el distrito. Y un segundo convenio que el jefe comunal firmó simbólicamente con cinco alumnos, pero que se firmará con cada uno de los estudiantes del CGC, para que cuando sean profesionales hagan algún tipo de devolución a la ciudad que invirtió en ellos.

“Los jóvenes no serán meros engranajes sino generadores de ideas para el desarrollo”, dijo Cáffaro en el cierre del acto, donde también defendió la educación pública.

Luego añadió: “Queremos que nuestros jóvenes de hoy, futuros profesionales, elijan Zárate como una ciudad para la vida”, y que “la educación pública es el camino, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación es el camino hacia una sociedad más justa”.

Luego, en diálogo con la prensa, sostuvo que los alumnos del CGC no son sólo jóvenes ya que “hay mayores de 30 años que ahora tienen la oportunidad de estudiar, y esto también nos tiene que llenar de orgullo”.

Finalmente, manifestó que “nosotros invertimos para el futuro de los estudiantes, con carreras que no fueron elegidas al azar, sino que son necesarias para la ciudad”.

CGC

El CGC fue creado con la premisa que los jóvenes elijan quedarse en la ciudad a formarse y trabajar.

EL EDIFICIO

El edificio del Centro de Gestión del Conocimiento es una obra que abarca 3500m² y está integrada por cuatro bloques de edificios donde se dictan las carreras y actividades teórico/prácticas de las diferentes Universidades Nacionales e Institutos de Formación.

Las instalaciones del CGC son capaces de responder a las demandas crecientes y a las necesidades de sus estudiantes dada la importante funcionalidad de su infraestructura.

El edificio cuenta con oficinas administrativas, sala de profesores y área de atención a alumnos, 25 aulas para clases teóricas, 5 laboratorios – taller destinados en primera instancia a la docencia, pero también preparados para la consultoría e investigación, 2 salas de informática provistas de equipamiento de última generación, biblioteca de 400 m², Wi Fi a disposición de los alumnos, profesores y visitas, 2 espacios definidos y equipados para el consumo de alimentos y bebidas con atención de quiosco, y un área de estacionamiento con capacidad de 100 vehículos.

El Centro de Gestión del Conocimiento posee como visión ser una importante referencia de la sociedad zarateña en la formación integral de las personas de los diferentes ámbitos que permita construir, desde su propia comunidad educativa, un espacio que facilite la articulación de visiones, intereses y prácticas de las principales entidades públicas, sociales y productivas nucleadas por el Municipio de Zárate.

En el año 2016, el CGC abrió sus puertas con el esfuerzo conjunto de la UTN – Facultad Regional Delta, la Universidad Nacional de General Sarmiento, el Instituto Superior de Formación Técnica Nº 187 y el Municipio, iniciando su primer ciclo lectivo junto a los alumnos de seis carreras.

UNIVERSIDADES Y CARRERAS

Este año se suman las universidades UMET, Quilmes, Avellaneda, Jauretche, Hurlingham, Rosario y 3 de Febrero, y así el Centro de Gestión del Conocimiento en un hecho histórico para Zárate e inédito para la zona puede ofrecer nuevas carreras como: Automatización y Control, Mantenimiento Industrial, Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, Metalurgia, Mecatrónica, Turismo y Hotelería, Administración, Comercio Internacional, Ciencias Empresariales, Biotecnología, Arquitectura, Emergencias Sanitarias y Desastres, y Medicina.

También se brindan ciclos complementarios para: Licenciatura en Higiene y Seguridad Licenciatura En Logística y Licenciatura en Enfermería.

Además, continúan las carreras de Administración portuaria, diseño industrial, procesos productivos, licenciatura en Urbanismo y Tecnicatura Superior Universitaria en Automatización y Control. Esta última contará este año con sus primeros egresados.

AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA

Cáffaro señaló que ampliar la oferta educativa en la ciudad es una decisión política a largo plazo, por eso este año se invertirán más de 14 millones de pesos en carreras. Y en conjunto con la Corporación Andina de Fomento se están invirtiendo más de 11 millones en la finalización del nuevo módulo que contará con 10 aulas, una gran aula/taller, biblioteca, sala de informática, sala de profesores y cafetería.