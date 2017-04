Vecinos de Los Pinos en Lima piden mantenimiento del barrio

Vecinos del barrio Los Pinos de Lima se comunicaron con LA VOZ para expresar su malestar, ante las distintas dificultades que atraviesan en la vecindad, por falta de mantenimiento.

Según expresaron, uno de los principales problemas que califican como primordiales para resolver, tiene que ver con la regularización del tendido eléctrico, dado que la un gran porcentaje de las 150 familias que allí viven, se encuentran con conexiones irregulares y “enganchados”.

ENERGIA ELECTRICA

“Es una situación de peligro con la electricidad, nosotros queremos pagar el servicio, pero no nos hacen las conexiones, siempre hay un “pero”. Desde la Cooperativa Eléctrica Zárate nos dijeron que salimos sorteados terceros, pero como hay terrenos que pertenecen a Atucha, no se puede regularizar”, explicó a este medio, Florencia Romero, vecina del lugar.

AGUA

Otra de las dificultades que manifiestan, tiene que ver con el servicio de agua: “El agua viene a través de una manguera que cruza la plaza del barrio, a veces se rompe y el agua sale sucia y con mal sabor; hace tres años que venimos con esta situación”.

Al respecto, los vecinos manifiestan que han realizado los reclamos pertinentes ante la Municipalidad y la Delegación –sumando también el reclamo por la limpieza y mantenimiento de zanjas-, siendo atendidos por Mario Picón que, si bien los recibió, hasta el momento no les ha brindado soluciones concretas. “Nos dicen que no maquinaria rota, y que no se puede hacer todo junto”, concluyeron.