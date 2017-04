Confirmaron la renuncia de Gastón Otero a la Subsecretaría de Seguridad

Fuentes oficiales de la Municipalidad confirmaron lo que hace algunos días era parte de trascendidos, acerca de la renuncia del Subsecretario de Seguridad, Gastón Otero.

A comienzos de semana, Otero dejó sus funciones luego de más de un año de trabajo en el área, donde ocupó el cargo desde su creación junto al Lic. Pablo Gallardo y luego junto al Lic. Claudio Borrelli.

Según las versiones de fuentes consultadas por este medio, Otero fue convocado por el intendente Osvaldo Cáffaro para formar parte de la renovación del gabinete, tras ganar las elecciones en 2015. El objetivo del jefe comunal, era contar con los conocimientos técnicos de Otero en materia de Seguridad, para el armado de la Secretaría.

Si bien no comunicaron mayores detalles, el desencadenante de la renuncia habría sido un motivo personal propio del desgaste de la función, dado que el funcionario no residía en la ciudad.

Días atrás, Cáffaro anunció en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, que realizará cambios en el área “para mejorar la seguridad”, aunque según confiaron a este medio fuentes consultadas de la Secretaría de Seguridad, la decisión de Otero fue una “sorpresa” para todos.

Asimismo, comunicaron que hasta el momento no se barajan nombres para la Subsecretaría de Seguridad.