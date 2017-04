“Muchos vecinos quieren un cambio en la ciudad”, dijo Julián Guelvenzú

El dirigente del PRO, Julián Guelvenzú, se refirió al lanzamiento de la Mesa Cambiemos en Zárate y otros temas de actualidad.

¿Cuál es la importancia que tiene para usted el lanzamiento de la Mesa Cambiemos en Zárate?

Mucha. Venimos trabajando desde el Pro, la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Fe para poder contar con un espacio fuerte en Zárate. Es consecuencia de que muchos vecinos se siguen acercando y también quieren un cambio en la ciudad. Los dirigentes tenemos que unirnos con el único objetivo de ver cómo ayudamos a mejorar la calidad de vida de la gente y éste es un paso sustancial en ese sentido.

¿Es la antesala de la conformación de las listas? ¿Usted será candidato?

Las listas se definirán un poco más adelante. Los que estamos en Cambiemos entendemos que la ciudadanía no quiere ver dirigentes que pasan sus horas y dedican sus energías en ver quiénes están mejor posicionados. Las urgencias en Zárate no nos permiten distraernos mucho en esto. Los que sean candidatos, lo serán por el consenso y estoy seguro de que lograremos un gran apoyo de la comunidad. Si me tocara a mí, allí estaré para acompañar desde acá a nuestra gobernadora.

¿Qué opina de las declaraciones del intendente Cáffaro con respecto a las políticas económicas del gobierno nacional?

Creo que lo primero que debería hacer Cáffaro es una seria y meditada autocrítica. Él formó parte de un gobierno que dejó a nuestro país en la pobreza absoluta. El kircherismo, del cual formó parte como uno de los intendentes más beneficiados, dejó a la Argentina en estado crítico, con un sistema energético quebrado, las economías regionales fundidas, recesión económica e inflación camuflada. Cáffaro no tiene autoridad para criticar a este gobierno. Prefería primero escuchar qué tiene para decir sobre su amigo José López.

¿De qué manera puede el espacio político que representa contribuir al desarrollo de la ciudad?

Yo creo que los dirigentes que estamos en Cambiemos tenemos una visión común que tiene que ver con fomentar la transparencia en materia de políticas públicas, gestionar sin intermediarios y promover el empleo de calidad como método para reducir la pobreza. Zárate viene de muchos años de deterioro del tejido social y en los últimos diez tuvo a un mismo intendente. Creo que así como logramos a nivel nacional con el presidente Macri y a nivel provincial con la gobernadora Vidal una nueva lógica política, en nuestro partido también debemos alcanzarlo. Tenemos gente joven, capacitada y con ganas de trabajar por la ciudad en la que vive.

¿Qué opina del intento de revocar el mandato de Ríos en el Concejo Deliberante?

Está dentro de las facultades que tiene el cuerpo. Cuando Cáffaro habla de movimientos desestabilizadores lo que busca es agitar fantasmas para ocultar los errores y fracasos de diez años de gestión. El Concejo tiene sus representantes que se ajustan al reglamento. Si éste contempla un cambio y las circunstancias políticas lo requieren, hay que bancársela.

En los últimos días usted realizó serias denuncias en materia de seguridad. ¿Qué es lo que ve? Un descontrol absoluto en la calle, una crisis profunda que tiene muchos responsables y que también es consecuencia de muchos años de no hacer nada. Yo lo que denuncié es que no es posible que el intendente se cruce de brazos y ni siquiera cumpla con lo mínimo: poner combustible a los patrulleros. La gestión del ministro Ritondo y el viceministro Ranzini en Seguridad está acompañando mucho. Si no fuera por la asistencia de la Provincia, Zárate sería el far west, y no estamos lejos de eso. Al menos, el Municipio podría dejar de cobrarles la tasa de prevención urbana. Sería un gesto de coherencia a esta altura.