Presentaron la Mesa Política de Cambiemos en Zárate

Con el objetivo puesto en las elecciones legislativas, el Frente Cambiemos avanza a paso firme en la conformación de mesas de trabajo en los diferentes distritos de la Provincia. En esta oportunidad fue Zárate y con varios funcionarios provinciales y nacionales de peso que estuvieron presentes en nuestra ciudad ayer y resaltaron la importancia estratégica que tiene la Segunda Sección Electoral para el gobierno nacional y provincial. La diputada provincial, Sandra Paris, fue quien encabezó el encuentro en el Círculo Social Argentino el cual contó con la presencia del Administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; el subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad de la provincia, Matías Ranzini; Anastasia Peralta Ramos, subsecretaria de Asuntos Municipales y Desarrollo de la provincia de Buenos Aires; el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar; el jefe comunal de Rojas, Claudio Rossi; los concejales de Cambiemos, Angel Lavié, Walter Unrein e Irene Guehenneuf, el titular de la oficina local del ANSES, Marcelo Matzkin, el dirigente local del Pro, Julián Guelvenzú y otros militantes del Frente Cambiemos.

“Si bien venimos trabajando con todos estos dirigentes, la idea es que formalmente constituyamos esta mesa con vistas a las elecciones legislativas próximas y el objetivo es obtener el apoyo de los vecinos para poder cambiarle la vida a la gente. Nosotros tenemos ese sueño, el de construir un país distinto y estamos trabajando para ello; porque existe una manera diferente de gobernar sin mentir”, expresó la diputada provincial, Sandra Paris.

“Los medios pintaban un panorama oscuro pero luego de la marcha del último sábado y ver a miles de personas apoyando la Democracia nos dio fuerzas extra para seguir trabajando, porque hoy la Democracia la representa nuestro presidente, Mauricio Macri”, agregó el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar.

“No es otra elección más la que estaremos disputando, es una elección bisagra, o nos sale bien y obtenemos el apoyo de la gente para seguir construyendo una Argentina distinta o habremos fracasado. Con esta perspectiva seguiremos consolidando este espacio en toda la segunda sección electoral”, evaluó, sin vueltas, Claudio Rossi, intendente de la localidad de Rojas.

Por su parte el subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad de la provincia, el zarateño Matías Ranzini, no escatimó en críticas al intendente Cáffaro; “hay una terminal inutilizada en la rotonda y muchas otras obras aún sin terminar. Nosotros no luchamos contra el capital sino que, al contrario, queremos que vengan capitales a Zárate. Mientras a la ciudad de Campana llegan empresas Zárate está cada vez más aislados y necesitamos abrirnos a la provincia, al país y al mundo. Y esto es lo que buscaremos para nuestra ciudad. Vamos a seguir profundizando el camino marcado por la gobernadora Vidal y el presidente Macri”, expresó Ranzini.

En tanto el presidente del Partido FE, Leonardo Pastor, el representante de la Unión Cívica Radical, Norberto Toncovich; Julian Guelvenzú del Pro y el concejal de Cambiemos Walter Unrein, destacaron la conformación de la mesa.

“Una vecina de Capitán Sarmiento, lugar donde nací y a donde regreso todos los fines de semana, me dijo que le agradecía al presidente Macri por decir la verdad, por manifestar que en este país había mafias sindicales, políticas, empresariales y de diferente índole que hasta incluso llegaron a gobernar Argentina. Y ese es el problema, que durante los últimos años nos gobernaron esas mafias, esas minorías que se hacía del país, de la provincia y de los municipios, como está pasando hoy en Zárate. Entonces ustedes se preguntarán qué hacemos acá, estamos acá para trabajar por un país y una provincia diferente, por un Zárate en paz y en donde cada uno tenga oportunidades. Recuerdo cuando decían que María Eugenia Vidal no podía ser gobernadora porque no la conocía nadie y luego pudo llegar a serlo por la relación con los vecinos. Recuerdo también cuando decían que era imposible hacer obra pública a los ritmos y los costos que planificábamos y lo logramos. Nosotros nos propusimos hacer 2800 kilómetros de autopista en 4 años, lo mismo que Argentina pudo hacer en 60 años. Las mismas empresas nos trataron de locos y ahora les tenemos que ir a decir que se pongan las pilas porque falta asfalto, el mes pasado tuvimos record histórico del consumo de asfalto y ya llevamos 1200 kilómetros de autopista en construcción; entonces sí se puede, como dice nuestro mensaje”, concluyó el administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.