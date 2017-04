Pese a las lluvias, no fue necesario realizar evacuaciones

El jefe de Defensa Civil local, Claudio García, informó que estuvieron monitoreando el clima y sus posibles consecuencias en nuestra ciudad desde el sábado por la noche, cuando comenzó a precipitar y a raíz del “alerta” difundido por el Servicio Meteorológico Nacional en la mañana de ayer.

“No tuvimos llamados a la DPU y pese a que se inundaron calles no fue necesario realizar evacuaciones. Afortunadamente la lluvia precipitada fue mucha pero no intensa, el problema en nuestra ciudad aparece cuando cae mucha lluvia en poco tiempo; pero no fue éste el caso”, comentó el jefe de Defensa Civil local, Claudio García.

Cabe mencionar que estuvo en vigencia un “alerta meteorológico” ayer para el norte, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, este de Córdoba, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hasta el momento la lluvia acumulada hasta ayer a la noche se encontraba entre 70 y 80 milímetros.

En tanto hoy se esperan temperaturas que irán de los 15 a los 20 grados, con cielo nublado y probabilidad de lluvias y chaparrones. Los vientos serán moderados del oeste, con ráfagas.

Evacuaron a más de cien personas en Mar del Plata

En la ciudad de Mar del Plata se registró un fuerte temporal con más de 100 milímetros de lluvia caída, según lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional, apostado en el Aeropuerto Internacional “Astor Piazzolla” de la ciudad balnearia.

Desde Defensa Civil confirmaron que la situación era “critica” porque la lluvia y los vientos no paraban.

En medio del avance del agua por las calles de la ciudad blanearia, se vivieron además momentos dramáticos como el rescate de una niña en la zona de Hipólito Yrigoyen y Garay o de dos hombres que quedaron arriba del techo de su auto, casi bajo el agua, según informaron.

Por último, el titular de Defensa Civil marplatense, Rodrigo Goncálvez consideró que “la situación es complicada. La gente debe evitar transitar por las calles internas, deben circular por las avenidas”.