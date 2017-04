El edil justicialista Leonel Soto cuestionó la iniciativa opositora de revocar autoridades

En diálogo con la prensa, el concejal del bloque FpV-PJ, Leonel Soto se refirió al intento de cambio de autoridades del Concejo Deliberante iniciado por un sector de la oposición, durante la última sesión.

“Como hombre de la política, veo lo sucedido con mucha tristeza, mas allá de que el Artículo 74 de la Ley Orgánica de las Municipalidades permite cambiar las autoridades del Concejo Deliberante en cualquier momento, eso tiene que tener un justificativo, porque de alguna manera se estaría desestabilizando el Poder Legislativo”, expresó el edil

En esta línea, explicó que el 10 de diciembre del 2015, por un acuerdo político entre los bloques, se constituyeron las autoridades del cuerpo, cuyo mandato debería extenderse hasta el 10 de diciembre de este año.

“No puedo avalar semejante avasallamiento sin haber un cargo contra el presidente o un hecho grave que justifique avanzar con eso. Desde lo político, no es lo que necesita Zárate ¿A quién le solucionamos la vida cambiando las autoridades del Concejo? No pudimos tratar casi ningún expediente en la última sesión, había varios expedientes y era nuestra obligación trabajar y tratar de cambiar algo. Las necesidades de la gente van por otro lado, se incrementan los casos de inseguridad, la drogadicción y la venta de droga en los barrios crece cada vez más y ésas son las cosas de las que nos tenemos que ocupar. Hay líneas que no se pasan en la política, porque cuando entramos en eso, entra el vale todo”, manifestó y agregó: “Tenemos que hablar de madurez política, la gente está cansada de ver pelear a los políticos. Yo no voy a acompañar esto, y menos de la mano del Pro de Macri, no me puedo acercar a un esquema político que no me representa, porque estoy en las antípodas. Me llaman la atención las contradicciones políticas e ideológicas, porque no puedo decir que estoy en contra de la desocupación, el desarme de la industria nacional y después tener una estrategia de la mano de eso”.