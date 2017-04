Gremios docentes locales adhieren al paro nacional “contra la represión” en el Congreso

En una conferencia de prensa brindada por los docentes agrupados en la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la dirigente Sonia Alesso anunció la convocatoria a un paro nacional de 24 horas para hoy martes contra la “represión” a los maestros.

El anuncio se produjo luego de que la policía desalojara a los maestros que intentaron instalar una carpa el domingo pasado frente al Congreso de la Nación. “Hemos definido un paro nacional de 24 horas para mañana”, lanzó Alesso desde la sede de Ctera ubicada en Chile 654, en el barrio de San Telmo.

Asimismo, remarcó que “la represión tiene un límite” y que no se trata de una guerra entre los maestros y el Gobierno sino que “hay que cumplir con las leyes”, en referencia a la ley de Educación Nacional.

En tanto, la docente y dirigente gremial apuntó contra el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich: “Si no está a la altura de las circunstancias que renuncie ya”. Y criticó al Gobierno por considerar que “no quiere cumplir con fallo judicial que ordenó al Ministerio de Trabajo de la Nación que convoque a la paritaria nacional docente.

“El Gobierno sigue sin querer escuchar, por eso convocamos hoy (por este lunes) a a las 17 horas al Congreso para abrazar la escuela itinerante”, subrayó.

De igual modo, anunció que el martes los gremios docentes se presentarán en el Congreso para pedir una sesión especial en la que se trate el conflicto docente. Asimismo, durante el encuentro, aclaró que las dos personas detenidas durante la protesta frente al Congreso “son maestros”.

ADHIEREN LOS GREMIOS LOCALES

En adhesión a la protesta por la represión que sufrieran un grupo de docentes el día domingo, en la plaza de los Dos Congresos, todos los gremios docentes de Zárate pararán por 24 horas; por lo tanto no habrá clases en toda la jornada de hoy.

Por un lado, SUTEBA confirmó que pararán en virtud de lo dispuesto la central que los nuclea, CTERA. Además, a nivel local, convocan a partir de las 10 horas a todos los docentes zarateños a la sede gremial, ubicada en Hipólito Yrigoyen 731, para realizar una jornada de protesta y visibilizar el reclamo; “ante la última y violenta represión a docentes y el reclamo de fondo para que se convoque a paritarias salariales a nivel nacional y con salarios dignos”.

Por su parte, la Unión de Educadores local es la entidad base de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); ambas entidades gremiales responden a nivel nacional a la DAC (Docentes Argentinos Confederados), la cual también adhiere al paro convocado por la CTERA.

Por lo tanto los dos gremios mayoritarios y el resto de los otros gremios docentes harán un paro de 24 horas en la jornada de hoy.

MALESTAR POR LOS DESCUENTOS

Cientos de docentes zarateños sufrieron el descuento por los días de paro que convocaron los gremios durante todo el mes pasado. A raíz de esto, tanto la FEB como Suteba salieron a denunciar que “el gobierno ha practicado descuentos masivos y al azar por los días de paro”, y tras detallar que realizaron las presentaciones correspondientes ante todas las jefaturas regionales de la Provincia y ante las secretarías de asuntos docentes de los distintos distritos, no descartan iniciar “acciones judiciales si las irregularidades no se corrigen en forma urgente”.

Cabe recordar que la Justicia intimó a la Provincia para que deje de descontar días a los docentes que hicieron paro y, al mismo tiempo, le pidió abstenerse de bonificar a los maestros que no lo hicieran. A esto, los gremios caratularon como de “ilegal” el mecanismo de descuento y bonificación que busca imponer el gobierno provincial.

Sin embargo el malestar en nuestra ciudad se trasladó a otros docentes que no realizaron paros o adhirieron solamente a las primeras medidas. Ellos también sufrieron “enormes descuentos”, denunciaron ayer las organizaciones gremiales del sector. De hecho una docente zarateña dijo que le descontaron casi 4 mil pesos por adherirse a los paros.

Por último desde ambos gremios criticaron estos descuentos y a la par señalaron que los mismos se hicieron “al voleo” y sin ningún tipo de control sobre la plantilla docente.