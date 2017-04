La concejal Micaela Morán negó un intento opositor de desestabilización

En la mañana de ayer, desde el bloque UNA-Frente Renovador convocaron a una conferencia de prensa, para referirse a las acusaciones por parte del presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos, quien catalogó a un sector de la oposición como “desestabilizadores”, definiendo puntualmente a la concejal Micaela Morán de “golpista”, tras el intento de revocación de autoridades.

“Tengo que manifestar el dolor y la indignación de que la máxima autoridad del Concejo Deliberante, tome semejante palabra con tanta liviandad para referirse a mi persona. Fue un gran dolor para todo el bloque”, expresó Morán y agregó: “Creo que no es justo que nos comparen con personajes tan nefastos que oscurecieron la historia de nuestro país. Espero que se retracte de lo que dijo”.

En este sentido, la edil massista desmintió un intento de desestabilización y se apoyó en la Ley Orgánica de las Municipalidades para argumentar la decisión de la mayoría de la oposición, de revocar el mandato de las autoridades del cuerpo.

Días atrás, al referirse sobre el tema, el concejal de Cambiemos, Walter Unrein, explicó que la decisión de convocar a elecciones en el cuerpo, tenía que ver con las versiones del pase de Ríos a la Secretaría de Seguridad. Por su parte, Micaela Morán refirió una razón dispar, y mencionó que la acción se encontraba enmarcada en la necesidad de “instalar una agenda legislativa distinta”.

“Tenemos que tener prioridades que hoy no son prioridades para el oficialismo. Creíamos que podía funcionar de una mejor manera administrativa y legislativa y era un momento adecuado para tener nuevas autoridades. Esto no tiene nada que ver con la designación de Ríos, tiene que ver con lo que nosotros tenemos que procurar para el Concejo Deliberante. Si Ríos está capacitado para el área de seguridad, es algo que tiene que resolver el Intendente”, afirmó.

Asimismo, explicó que desde el bloque mantienen una continua charla sobre cuáles son los mejores pasos a seguir: “Nosotros tenemos un único pensamiento, nuestra voluntad sigue siendo la misma, que haya un cambio de autoridades. Nosotros respetamos la mayoría”.