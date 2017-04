Se normaliza el servicio de recolección de residuos

A partir de ayer el sindicato de Camioneros reanudó sus labores luego de la medida de fuerza decretada por el propio gremio al no haber percibido sus salarios.

En realidad la falta del servicio comenzó el jueves 6, día en el que se realizó el último Paro Nacional al cual adhirió el sindicato que lidera Pablo Moyano.

Luego el viernes iban a retomar las actividades pero se encontraron con que sus salarios no estaban depositados, por lo tanto iniciaron otra medida de fuerza, a nivel local que se extendió hasta el sábado.

Cabe señalar que los trabajadores que se encargan de la recolección de residuos son empleados de la empresa Agrotécnica Fueguina.

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Ariel Díaz, confirmó que los empleados afectados llegaron a ser 160, quienes no recibieron su sueldo el día viernes.

La empresa, el mismo viernes, había explicado a los trabajadores que era el municipio, en este caso el órgano concedente del servicio de recolección, quién no había girado el dinero para abonarles a los empleados de la firma.

Finalmente esta situación se solucionó ayer; aunque las precipitaciones y el fuerte viento afectaron el servicio. Por lo tanto la recolección se irá normalizando entre hoy y mañana.