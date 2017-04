Piden subsidio para comerciantes víctimas de inseguridad “que la secuela física les impida su normal desarrollo laboral”

La seguridad sigue siendo una de las principales demandas de la ciudadanía zarateña en los últimos doce años en virtud de asaltos, robos y asesinatos que provocaron marchas y que cambios de autoridades de seguridad.

Muchas veces el Centro del Comercio e Industrias (CCIZ), como así también taxistas y choferes de remises, han reconocido que ellos mismos son los trabajadores más expuestos a esta situación por su interacción permanente con clientes o pasajeros.

En este contexto es que el CCIZ, ingresó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante inédito en nuestra zona, el cual plantea la creación de un subsidio municipal para los comerciantes y cuentapropistas que son víctimas de un robo.

“Charlamos con los concejales y presentamos un proyecto de ordenanza para cubrir, de alguna manera, mediante un subsidio a aquel comerciante o cuentapropista que tras un asalto o robo haya quedado lastimado o herido. Es decir, que la secuela física de un hecho de inseguridad impida su normal desarrollo laboral”, expresó el presidente de la cámara local, Pablo Martin.

El proyecto ya fue ingresado al Concejo Deliberante y se espera su tratamiento en el corriente año legislativo.

UN EJEMPLO

Para explicarlo detalladamente, Martín tomó como ejemplo el caso del remisero de la agencia Paraná que fue atacado por delincuentes a fines de febrero. “Ese trabajador no cuenta con una cobertura y su trabajo es el sostén de toda una familia. Hoy esa persona no cuenta con la posibilidad, a raíz de las heridas que sufrió en el robo, de continuar normalmente con su actividad. Como la seguridad la debe brindar los Estados municipal y provincial, es que pedimos que se hagan cargo y si no pueden garantizar las condiciones mínimas para un remisero trabaje en la ciudad, que lo hagan asistiendo al trabajador luego, en su recuperación”, consideró. “Es por ello que pedimos un subsidio para todo los comerciantes y cuentapropistas que fueron víctimas de un robo y su trabajo es la fuente de ingresos de su familia. El chofer herido recientemente es una persona que no puede seguir trabajando y no puede llevar el pan a la mesa de su casa. El subsidio es para quienes hayan quedado con un impedimento físico, aunque sabemos que existen otras situaciones donde los damnificados quedan muy afectados psicológicamente, esta es otra circunstancia de la que nadie habla”, subrayó el titular del Centro de Comercio e Industrias local.

Dos salvajes robos

El origen de esta iniciativa se ampara en dos salvajes robos que tuvieron como blanco a dos choferes de la agencia Paraná.

El 23 de febrero por la noche el chofer de un Peugeout 504 recibió un llamado para trasladar pasajeros de Druvich al 2100 (barrio Bosch) hasta barrio Zárate. Pero durante el recorrido los dos jóvenes que habían solicitado la unidad decidieron hacerlo frenar en Larrea y calle 4. Cuando el trabajador se dispuso a cobrarles se tornaron extremadamente agresivos y comenzaron a golpearlo para robarle. No conforme con ello sacaron un cuchillo y le acertaron la primera herida en el brazo, la segunda pudo costarle la vida ya que el arma blanca quedó incrustada en su cintura.

Y el 5 de marzo un chofer de la agencia ubicada en Lavalle fue atacado salvajemente mientras dejaba a un pasajero en Almafuerte y Pacheco. Al llegar al lugar, el cliente abonó la suma de dinero correspondiente al viaje y bajó del vehículo. En ese instante, mientras el conductor guardaba el cambio en la guantera del habitáculo, un delincuente armado se paró a su lado, exigiéndole dinero y las pertenencias. Allí, se produjo una discusión y, según detallaron desde la agencia, ante la negativa del chofer a entregar el dinero, el delincuente empuñó su arma y le gatilló al trabajador, aunque afortunadamente, el disparo no salió. En ese momento, nuevamente se produjo un forcejeo, y el delincuente le propinó un fuerte golpe en la cabeza al chofer, provocándole un corte con un profuso sangrado.