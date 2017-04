“Zárate está aislada de la provincia”

El lanzamiento de la Mesa Política local del Frente Cambiemos del viernes pasado colocó en la agenda pública una particular situación referente a la ciudad que, vista a través del prisma de la política desarrollada por este frente, es de gran preocupación.

En principio el viceministro de Seguridad bonaerense, Matías Ranzini, dijo que Zárate se encontraba “aislada” en la provincia en relación a la política sostenida por el intendente Osvaldo Cáffaro. Luego el administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, planteó lo propio con diversas obras que desembarcaron en Zárate pero que no fueron coordinadas, o no hubo interacción, con el Municipio.

Concejales locales de Cambiemos, presentes en el acto, comentaron que existe una alarmante falta de diálogo de todo el arco opositor con el intendente y que hay un destrato y una falta de voluntad de diálogo con todo el arco opositor que terminó desembocando en pedir el cambio de autoridades del Concejo Deliberante. Y en este sentido el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, un sindicalista de estirpe peronista que hoy adhiere a Cambiemos, señala lo mismo. “Con el Municipio de Zárate no se puede charlar mucho, pero con el resto de los municipios de la región sí tenemos una agenda y un claro objetivo por desarrollar todo el corredor productivo de la Ruta Panamericana. Tenemos diálogo con Campana, Baradero y San Nicolás, por ejemplo, para tratar integrar la zona y propiciar su desarrollo”.

Para Paris, hay falta de voluntad

En la misma línea, la diputada provincial, Sandra Paris, reveló que existe una falta de voluntad del propio intendente en no recibir a funcionarios de Cambiemos. “Hicimos todos los esfuerzos, el año pasado, para que cada funcionario que visitara Zárate lo reciba el intendente. Gestionamos reuniones de Cáffaro con la gobernadora Vidal y él ha podido plantear la situación de Zárate ante el gobierno provincial; pero evidentemente, y tal como él mismo ha dicho, tenemos maneras distintas de administrar la provincia y la ciudad. Nosotros vamos por el camino de la verdad y la devolución de recursos públicos en cosas para la gente y con una mirada diferente lo hace el intendente. No compartimos esa mirada y seguiremos haciendo lo que la propia gobernadora viene planteando, esto es no mentir y tratar que la gente tenga una mejor calidad de vida, que los recursos se apliquen en servicios públicos básicos para los vecinos como el agua potable, la salud en los barrios, mayor seguridad, que las calles estén arregladas y tener servicio eléctrico. Se trata de servicios básicos que debe proveer el Estado para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Todos conformamos este gran equipo de Cambiemos, y aquí estamos, como dice nuestra Gobernadora María Eugenia Vidal “hacer y estar”, ése es nuestro compromiso. No nos sacamos fotos cada vez que hablamos con los vecinos, sino que la gobernadora nos pide hacer en silencio, como meros militantes pero con el convencimiento que se puede cambiar el futuro de los bonaerenses”, concluyó la legisladora.