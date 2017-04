Confirmaron despidos en Atanor y el Sindicato Químico convocó a un paro en industrias de la zona

A pesar de los intentos del Sindicato Del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, en el cambio de turno del martes al mediodía, las autoridades de la planta Atanor de Baradero no dejaron ingresar a los trabajadores alegando que la instancia de conciliación obligatoria estaba agotada por lo que desde el gremio afirmaron que el lunes irán a paro.

El prosecretario gremial del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, Carlos Felipón, contó que “el lunes tuvimos la última audiencia en Provincia, el martes se agotaba la conciliación obligatoria, el Ministerio estaba girando el expediente a Nación y nos pidieron que aceptáramos la continuidad de la conciliación”. y que frente a esa solicitud, “nosotros aceptamos”, pero “la empresa dijo que no”.

A continuación detalló que en el cambio de turno del mediodía del martes “no dejaron entrar a la planta a los que ingresaban a las 12 horas, dejaron salir el turno del mediodía y a la planta la cerraron” y se lamentó: “lamentablemente esto está pasando en este país”.

En ese marco, Felipón subrayó: “sólo nos queda la lucha con los trabajadores” y luego confirmó que desde el gremio llevará adelante un paro desde el próximo lunes “por tiempo indeterminado” en las plantas químicas “de Baradero, Zárate, Campana, y el parque industrial de Gualeguaychú”.

Por otro lado, el representante de los trabajadores denunció que “la empresa no acató nunca la conciliación de Provincia, sólo nos dejó entrar a la empresa, pero no volvió a producir” y en respuesta, Atanor les explicó que “se está redireccionando la producción, para producir sólo agroquímicos”.

Además las autoridades de la empresa les informaron que “las plantas de Munro y Baradero no producen, lo cual es mentira, porque nosotros tenemos 2,4-D, que es un herbicida que lo producimos nosotros y lo llevan a la planta de Río Tercero” aclaró Felipón y advirtió: “ahora lo van a importar, lo dijeron abiertamente”.

Finalmente, el sindicalista aseguró que “nosotros buscamos que dicte otra conciliación, tiene los elementos porque dijimos que salimos el lunes con un paro total de actividad entonces ahora puede dictar nuevamente la conciliación, y la empresa lo debe cumplir” y concluyó: “no hubo vaciamiento de la maquinaria de la empresa, pero sí de materia prima y no se volvió a producir”.