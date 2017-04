El Centro del Comercio pide que regularicen dos grandes locales

Uno de los ejes de trabajo históricos del Centro del Comercio e Industrias de Zárate (CCIZ) es “proteger” al comerciante local, o como ellos lo definen; “defender los derechos de los comerciantes y pymes efectuando reclamos antes las autoridades locales, provinciales y nacionales por asuntos que los afectan”.

Y una de las preocupaciones del sector en la actualidad es la instalación de grandes cadenas comerciales que terminan por generar una competencia desleal en detrimento de los comercios más pequeños. Y es en este marco que vuelven a reclamar que el Municipio regularice la situación de dos comercios que funcionarían sin la correspondiente habilitación, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la cámara local, Pablo Martín. “Uno de ellos es Coopel. Recordemos que se trata de una firma extranjera que el mismo Municipio clausuró en enero del año pasado. Es por ello que pedimos que se enmarquen dentro de la ley y regularice su situación. Queremos una situación igualitaria para todos. Hoy el estado financiero de muchos comercios es crítico y si a eso le sumamos la presión impositiva y la competencia desleal de grandes cadenas, terminará por ser un cóctel explosivo que redundará en grandes locales cerrados o con el cartel de `alquila´ en toda la Justa Lima y en el Centro”, evaluó el presidente del Centro de Comercio.

Lo que vuelven a pedir desde la cámara es que esta cadena internacional cumpla con la Ley 12.573, que regula la instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de Grandes Superficies Comerciales. Precisamente Coopel es considerada una gran superficie comercial. “Coopel inició las gestiones para instalarse en Zárate en el Municipio, cuando debe hacerlo primero en Provincia y luego, con todos los papeles y la habilitación, hacer lo propio a nivel local. Sin embargo, hicieron al revés, iniciaron los trámites en el municipio, quien les concedió una habilitación provisoria; cuando las grandes superficies comerciales deben tener una habilitación definitiva y las debe otorgar el Estado provincial. Todo al revés”, remarcó Martín. “Hoy no sabemos en qué estado se encuentra la habilitación de esta cadena pero lo concreto es que Coopel debe presentar todos los papeles, incluso el estudio de impacto ambiental, en el municipio luego de haberlo hecho ante el gobierno provincial; algo que hoy en día no presentó”, agregó Pablo Martín.

“Ciudad tango no tiene habilitación”

Otro de los espacios comerciales que denuncian es el complejo comercial y gastronómico ubicado en costanera e Hipólito Yrigoyen, “Ciudad Tango”. Se trata de un emprendimiento se dio en el marco de una articulación público-privada; donde el Municipio también colaboró en la construcción. Allí afirman que también hay un “vacío legal” generado por el gobierno provincial; dado que la obra se edificó y funciona sin la habilitación correspondiente ya que continúa figurando como “Puerto” en cuanto a su zonificación. De hecho el intendente reconoció esta particular situación en su discurso de apertura del Concejo Deliberante, “en el Edificio del muelle Fiscal (ex Aduana) se están realizando gestiones para que el predio pueda ser desarrollado de acuerdo a las normativas generales y patrimoniales”, afirmó el intendente Cáffaro.

Por lo tanto el Centro del Comercio reclama es un “trato igualitario”; “para que un local comercial cualquiera se instale en la ciudad, el propio municipio solicita una serie de documentación y trámites que cuestan tiempo y dinero. En cambio vienen cadenas y se inauguran grandes polos gastronómicos que generan una competencia desleal y perjudican al resto de los comerciantes zarateños”, concluyó Pablo Martín.