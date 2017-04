Desde el Círculo Médico aclaran su responsabilidad sobre la situación de IOMA

En la edición de ayer, este medio publicó un comunicado de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Municipalidad de Zárate, expresando su malestar ante la falta de atención de la obra social IOMA en la Clínica Privada del Carmen.

En el mismo texto, los jubilados se dirigen al Círculo Médico de Zárate a fin de que “tengan a bien reconsiderar los aranceles” que se cobran por las prácticas.

En base a estas manifestaciones, el titular del CMZ, Dr. Diego Calzetti comunicó una serie de aclaraciones, en virtud de la nota publicada.

“Esta Institución no tiene ninguna injerencia en el funcionamiento de la Clínica Privada del Carmen de Zárate, Instituto éste de carácter esencialmente privado. Los profesionales del Círculo Médico no cuentan con autorización alguna para cobrar aranceles a los afiliados de IOMA, sí cuentan con autorización para cobrar el adicional que dispone la referida Obra Social para los profesionales categoría B y C, siendo este adicional determinado por IOMA conjuntamente con FEMEBA (Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires), sin intervención de nuestra Institución”, detalla el comunicado.

Asimismo, desde la entidad expresaron: “Independientemente de lo expuesto nos ponemos a vuestra disposición con el fin de brindarle toda la información que se encuentre a nuestro alcance y que ustedes consideren necesaria para lograr una mejor atención y asistencia al conjunto de afiliados que representan”.