“El viaje a Malvinas nos cambió la vida a todos”

Ellos mismos presagiaban que el viaje sería muy “movilizante”, que les cambiaría la vida a todos. Y así fue; emotivo e inolvidable.

Cinco héroes de Malvinas locales volvieron al archipiélago 35 años después. Alberto Barbagallo, Mario Reyes, Jorge Benítez, Hugo Elsesser y Héctor Villalba regresaron junto al presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos, el domingo de Pascua, al mediodía, procedentes de Río Gallegos, donde hicieron la escala obligada para cruzar el Mar Argentino.

Por el momento los cinco veteranos prefirieron no hablar públicamente disculpándose que entre todos consensuaron tomarse unos días para asimilar todas las emociones y sensaciones que despertó el viaje para el contingente. Es por ello que junto al municipio brindarán una conferencia el miércoles luego de pasar estas horas con sus familias.

Quien sí salió a brindar una reflexión fue el propio presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos. “Fue todo muy movilizante, yo estoy conmovido por el viaje y no me quiero imaginar ellos. La verdad es que encontrar el lugar concreto donde estuvieron batallando hace 35 años fue muy fuerte para mí, que fui ajeno a todo eso y que lo viví como un argentino más siendo muy joven”, comentó Ariel Ríos.

El concejal explicó que el viaje fue una travesía, dado que hicieron escala en Río Gallegos a la ida y a la vuelta, descendieron con las valijas del avión y al otro día regresaron al aeropuerto para tomar el otro vuelo que los depositó en las islas.

“El aeropuerto es una base militar imponente donde nos revisaron y nos dieron vuelta el equipaje. No con violencia sino con la típica actitud indiferente, fría y distante; propia de los ingleses. Muchos me consultaron respecto al trato que adoptan para con los argentinos y la verdad es que no noté animosidad, sino más bien indiferencia”, agregó.

“Un factor determinante allá es el clima, donde el frío se siente y mucho. No me puedo ni siquiera imaginar lo que debe haber sido para los soldados argentinos apostados en una trinchera a la intemperie y con un viento y un frío que, realmente, hiela el alma”, comentó el presidente del HCD.

“Los cinco veteranos de guerra harán sus respectivos comentarios y apreciaciones, yo lo que puedo decir desde mi humilde, y privilegiado lugar de acompañante, es que fue una experiencia inolvidable. Vuelvo a decirlo, siento que el viaje nos cambió la vida a todos”, concluyó Ariel Ríos.