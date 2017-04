Antonio Moretti y Ricardo Marchese viajaron a Cuba para Congreso sobre Agricultura Urbana y Suburbana Familiar

A finales de la semana pasada dos vecinos campanenses de reconocida labor en toda la zona viajaron a Cuba para participar del 3er. Congreso Internacional sobre Agricultura Urbana y Suburbana Familiar, donde presentarán herramientas agrícolas confeccionadas por ellos mismos y que fueron labradas en el taller de herrería del propio Marchese.

El proyecto habla de cómo el estudio y el talento de dos profesionales puede combinarse con el apoyo de una casa de estudios, en este caso la Facultad Regional Delta de la UTN, quien financió los materiales.

Además Antonio Moretti redactó un trabajo de investigación que expondrá en Cuba, llamado “Permacultura: utilización de herramientas eficientes a escala humana”.

Ambos permanecerán en La Habana hasta el 21 de este mes, día en que finaliza el congreso.

Moretti es conocido por sus trabajos relacionados a la Permacultura, disciplina que articula varias ciencias procurando satisfacer las necesidades humanas sin destruir, contaminar o agotar los recursos naturales; mientras que Marchese es un exquisito herrero artesanal, especializado en restauraciones. Ambos no sólo financian su viaje, sino que también invirtieron más de 200 horas hombre en confeccionar un rastrillo con palanca, una pala ciega de torque, una pala calada de torque y una laya de torque, “todas- explica Moretti- herramientas alternativas que no sólo demandan menos esfuerzo físico al agricultor artesanal, sino que multiplica su productividad hasta por en ocho veces. Además, son eficientes a escala humana, porque su uso no implica la utilización de energía fósil. Están pensadas para agricultura familiar, urbana o suburbana”, explicó Moretti.

Como se mencionó, la UTN Regional Delta, donde Moretti es profesor, colaboró con el costo de los materiales del kit a presentar en Cuba, que incluye también 4 cocinas tipo “Rocket” que funcionan con un alto grado de eficiencia a partir de la combustión de ramas o pequeños trozos de madera.