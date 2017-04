El Sindicato Químico volverá a tener una audiencia pero hay poca expectativa por la postura empresarial

El lunes por la tarde, directivos del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate se reunieron en una larga y “tensa” audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación junto a representantes de la firma Atanor, que anunció el cierre de su planta de Munro y Baradero, despidiendo a 180 trabajadores en total.

“La audiencia del lunes fue lamentable desde nuestro punto de vista. Creemos que existe una falta de compromiso por resolver el problema planteado. Por un lado, la empresa Atanor mantuvo su postura y no se llegó a ningún acuerdo”, explicó a LA VOZ el miembro de comisión directiva, Néstor Carrizo; quien ratificó que en la jornada de ayer autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación estuvieron constatando las “irregularidades” señaladas por el propio gremio.

“Decimos que existe falta de compromiso por resolver el tema dado que estamos denunciando una plan sistemático de violación de los derechos laborales adquiridos por los compañeros químicos en todas las industrias. Por un lado Carboclor bajó los salarios un 35% y lo denunciamos, de ahí se conformó un expediente que nadie sabe dónde está; nuestras denuncias sobre Atanor quisieron confirmarlas las propias autoridades ministeriales, cosa que está bien, pero en el medio se sigue dilatando el tiempo. De hecho tuvimos que anunciar el paro para que se dicte una nueva conciliación obligatoria el lunes que terminó siendo lamentable. Por eso aguardaremos la reunión del miércoles (hoy) para ver qué respuesta brinda el ministerio”, confirmó Carrizo.

POCAS EXPECTATIVAS

Por lo tanto mientras sigan negociando en el marco de una conciliación obligatoria no harán paro, aunque luego de la primera, e infructuosa, audiencia del lunes las expectativas para la reunión de hoy no son las mejores.