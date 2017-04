Atanor sigue intransigente con la decisión de cerrar y el conflicto químico lejos de la una solución

Representantes del sindicato químico vienen sosteniendo, hasta el momento, una infructuosa negociación con la empresa Atanor para que no despida a 180 empleados de la planta de Baradero y de Munro.

En la jornada de ayer se llevó a cabo otra audiencia en el ministerio de Trabajo que mantuvo a la empresa en su postura intransigente de cerrar sus puertas, no obstante se convocó a una audiencia para el próximo miércoles y los propios representantes sindicales piden al ministerio una mayor intervención, al igual que al Estado nacional.

Dentro de la estrategia propuesta para buscar mantener las fuentes laborales, y en lo que a Baradero respecta, el gremio se reunió con el diputado Marcelo Torres con el fin de proponer un proyecto de ley y declarar “Monumento Histórico Provincial” a la planta Atanor, incorporándose así ese predio al patrimonio cultural bonaerense.

“La preservación del patrimonio cultural, el acervo histórico y las identidades locales, es un derecho humano de incidencia colectiva, reconocido por nuestras Constituciones Nacional y Provincial. La planta de Baradero, Atanor, se encuentra situada a 150 kilómetros de Capital Federal y ocupa una superficie de 4200 metros cuadrados. Sus orígenes datan de 1938, cuando en Munro, provincia de Buenos Aires, se inició la elaboración de agua oxigenada, ácido acético y acetatos. La sociedad anónima estaba integrada por capitales exclusivamente argentinos y con una partida de agua oxigenada, lanzada al mercado a mediados de 1940, inició sus actividades. Inmediatamente tuvo amplia aceptación. Su empleo a gran escala en operaciones de blanqueo de fibras textiles y consecuentemente comenzaron a funcionar, en 1941, las plantas de aldehido acético y ácido acético, materias primas con las que se encaró la elaboración de los ésteres derivados del ácido acético. Por lo tanto Atanor fue la primera productora, en el país, de agua oxigenada 100,130, 200 y 300 vols; acetatos de etilo, amilo, butilo, isobutilo, isopropilo; metanol 99,5%; formol 37%, entre otros. Actualmente, los productos terminados salen a la venta desde la planta a granel en camiones cisternas o se envasan en tambores de 200 lts., como también en bidones de 25 kg. o 60 kg. La misma cuenta además con 2 tanques para almacenamiento de agua oxigenada con capacidad de 60.000 litros c/u., la cual es traída desde la planta que la empresa posee en la localidad de Río Tercero (Córdoba), para ser fraccionada y distribuida desde planta Baradero”, expresan los fundamentos del proyecto de Ley que se pondrá a consideración de la cámara de legisladores bonaerense.

“En la planta de Atanor S.C.A.- Baradero trabajan 48 empleados convencionados y 16 trabajadores fuera de convenio. La planta opera con personal en turnos rotativos continuos, incluidos días sábados, domingos y feriados en el sector de producción. Además cuenta con una brigada de emergencia formada por 21 trabajadores brigadistas capacitados en extinción de fuego, control de derrames y primeros auxilios los que están capacitados para atacar cualquier siniestro que se pudiese producirse en la misma. La planta de Atanor constituye un símbolo de trabajo y constancia para toda la ciudad de Baradero; es parte de su historia y de su cotidianeidad. Hay más de tres generaciones que acompañaron su funcionamiento, es imprescindible su preservación como un modo de conservar aquellos monumentos que hacen a la identidad de la ciudad”, concluyen los fundamentos del proyecto de ley.

De esta manera, el sindicato químico suma un elemento más a la negociación que mantienen con representantes de los capitales extranjeros que hoy manejan la empresa; en virtud de que la planta no cierre o, por lo menos, que el predio quede para la comunidad y pensar en una posible refundación productiva bajo otra figura legal; y que, en definitiva, no sea parte de una venta o remate.