Como cuidarse el fin de semana

Durante los días de la semana es más fácil cuidarse con las comidas ya que tenemos actividades planeadas y en general el día regido por horarios. Pero… ¿cómo hacemos cuándo nos estamos cuidando y queremos seguir con la misma línea el fin de semana?

Lo que hay que saber es que el placer puede no pasar por un plato de comida sino, por ejemplo, por una salida con la familia o amigos.

Es habitual que el finde tengamos reuniones sociales, por eso, hay que organizarse: si la comida es en casa, servir un menú variado, con opciones light. Si es en un restaurante, elegir alimentos pautados con tu nutricionista y respetar las porciones sugeridas. Una buena idea es consultar con el camarero el tamaño del plato para evitar pedir porciones grandes. Y si es en la casa de otra persona, llevar una vianda si hay confianza y, si esto no es posible, tomar una colación light antes de ir a la reunión y estar atentos en la cantidad que de lo que se come.

No nos olvidemos de disfrutar con actividad física, ya que seguramente en la semana no tenemos mucho tiempo, podemos realizar actividades al aire libre, desde pasear a las mascotas, salir a caminar, usar la bici o el fútbol con los amigos. Un día del finde también podemos realizar las compras para toda la semana y así nos organizaremos, evitando el desorden en las comidas y los pedidos a último momento de comidas que seguro nos suman calorías al plan de alimentación. También se puede aprovechar para preparar comidas y freezarlas o armar las viandas para los días de semana que comemos afuera.

Maximizá tu tiempo!

