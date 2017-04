Largas filas en las oficinas de cobro de Gas Natural y el Municipio

En los últimos días los usuarios de Gas Natural mostraron nuevamente sus quejas porque deben hacer largas colas a la intemperie para pagar su factura, acusando que no todos tienen home banking o se encuentran bancarizados. Además de hacer largas colas para abonar también deben perder mucho tiempo en pedir “libres deudas”, reclamos administrativos y altas o bajas del servicio.

Esta particular situación se ve agravada porque la oficina ubicada en calle Alem e Independencia es la única en toda la zona norte, comprendiendo a usuarios de partidos como Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate.

Sin embargo no es el único organismo donde se están formando largas filas por estos días, también sucede en el Palacio Municipal. Desde este mes particularmente, y a principios de mes, se forman largas colas en el hall. Muchos contribuyentes van a pedir el desdoblamiento de los servicios para pagarlos de forma separada, ahora que precisamente viene todo en una factura unificada. Otros también van a abonar el canon que cobra la dirección de Tránsito para la renovación del registro o para hacer reclamos por deudas.

Todas las consultas administrativas y los pagos se hacen en las cajas municipales, por lo tanto se generan largas colas. Con las tres cajas de cobro funcionando normalmente, de igual manera se forman estas filas durante los primeros días de mes.

“Pagar el canon y renovar el registro perdí toda una mañana, la mitad para hacer una cola y pagar”, reclamó un vecino.

“No existe un turnero, acá hay muchas personas mayores que nunca estuvieron bancarizadas, y la verdad es que no se soluciona todo con el home banking. Hay que poner sillas, organizar la atención y mejorarla con la colocación de otra boca de cobro”, pidió un vecino.