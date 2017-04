Los ex combatientes contaron sus experiencias sobre el viaje a Malvinas

En la tarde de ayer, el intendente Osvaldo Cáffaro brindó una conferencia de prensa junto a los veteranos de Malvinas que regresaron del viaje realizado a las islas días atrás.

Sobre la mesa del despacho privado del Jefe Comunal, se dispusieron distintas fotografías tomadas por los veteranos, así como también por el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos, quien acompañó a Alberto Barbagallo, Mario Reyes, Jorge Benítez, Hugo Elsesser y Héctor Villalba, los ex combatientes zarateños de la Gesta de Malvinas. Imágenes del territorio del campo de batalla, del Cementerio de Darwin, del armamento, de los vehículos herrumbrados, configuraban las postales más emblemáticas del viaje.

El intendente Cáffaro fue el primero en tomar la palabra y expresó: “Para nosotros es una promesa cumplida, y una inversión, porque son nuestros héroes.

Nunca hay que dejar de lado las raíces, esto es parte de la construcción de un país. A medida que pasa el tiempo vemos como se manosea el tema de Malvinas, se habla de desmalvinización. Uno siente orgullo por ellos y vergüenza porque este tema no se puede manosear. En nombre del pueblo de Zárate, nosotros cumplimos con un compromiso y lo vamos a hacer con los demás compañeros”.

Mario Reyes: “Ir a Malvinas me ayudó a hilvanar algunas cosas que tenía sueltas, y poder comprobar que pasó después de la guerra”

Por su parte, el ex combatiente Mario Reyes, detalló sus vivencias en el viaje, respecto a las expectativas previas: “Íbamos con mucha incertidumbre; entre nosotros decíamos que podía hacernos bien o mal, no sabíamos cómo nos íbamos a encontrar. Fue muy satisfactorio poder viajar, estar en contacto con el lugar donde estuvimos hace treinta y cinco años, no fue fácil”. Además, también agradeció a sus compañeros, que colaboraron en su misión personal que tenía como objetivo encontrar el sitio donde permaneció varios días durante el combate.

El grupo se manejo integrado y durante toda la estadía todos los veteranos se expresaron constantemente su apoyo.

“Haber podido rendir nuestro homenaje en el cementerio fue más que satisfactorio. Me hizo mucho bien estar allí, pienso en lo que hubiera perdido si no hubiera ido. Me ayudó a hilvanar algunas cosas que tenia sueltas, y poder comprobar que paso después de la guerra”, concluyó Reyes.

Alberto Barbagallo: “Haber estado en el cementerio fue algo muy grande y de mucho alivio sentimental para nuestra alma”

En este sentido, Alberto Barbagallo expresó: “Salimos con dudas sobre lo que nos iba a pasar, y hoy digo que fue muy positivo. Creo que encontré una parte de mí que necesitaba encontrar”. Como anécdota, Barbagallo contó que mientras recorrían el territorio comenzó a trotar por el campo con una sensación de plenitud, y sin el peso que había dejado el enfrentamiento bélico. “Haber estado en el cementerio fue algo muy grande y de mucho alivio sentimental para nuestra alma. Creo que es algo que deberían hacer todos los muchachos de Zárate. Cerré algo de una manera muy positiva. Me encontré conmigo y vine acompañado, ya no tengo esa pesadez de lo que fue la guerra y el combate, lo maduré y lo analicé. Fue algo maravilloso”.

Jorge Benítez: “Viajar a Malvinas es una experiencia fuerte”

“Cuando volví de Malvinas tenía mucha soledad en el alma, y no era culpa de mi entorno, la soledad era mía”, expresó en palabras el ex combatiente Jorge Benítez durante la conferencia. En este sentido, manifestó sus dudas en los momentos previos a realizar el viaje: “No sabía si quería ir, me decidí porque a los cuatro veteranos los conozco desde hace tiempo. Comprendí que lo que me pasa a mi les pasa a todos los veteranos, volver a las islas en grupo es lo mejor. Ahora tendríamos que dar un paso más y argentinizar, porque malvinizar ya es poco”.

Respecto a las emociones vividas durante la estadía, detalló: “Es una experiencia fuerte, el día anterior a la vuelta, me quedé sin palabras, quise escribir y tampoco pude porque era muy fuerte la emoción. El dolor es parte de la vida, pero la vida es tan maravillosa que, a pesar del dolor, te ayuda a seguir adelante”.

Héctor Villalba: “Cerramos una etapa, el dolor que tenía adentro lo dejé allá”

“Fue una experiencia muy buena, yo quería volver a Malvinas y mi objetivo era volver a ir al Cementerio de Darwin. Fue donde descargué todas mis emociones, fue un alivio”, señaló Villalba. A nivel personal, contó: “Me preguntaba si lo que había pasado era culpa mía, y no era así. Eso me costó muchas cosas en la vida, por suerte pudimos llegar y flamear la bandera. Pudimos recorrer los montes donde se dio la vida por la Patria, eso fue muy lindo. Cerramos una etapa; el dolor que tenia adentro lo deje allá”.

Hugo Elsesser: “Estar en el cementerio fue algo muy emotivo”

“Tenía una visión, y allá me encontré con otra visión, otra cosa”, expresó Hugo Elsesser. “Recién allá reaccioné sobre el tiempo que había pasado. Para los compañeros que puedan ir sería un alivio. Cuando estuve en el cementerio fue algo muy emotivo, muy pocas veces en la vida me había pasado lo que allí descargué”, concluyó.