La CEZ llevará energía al barrio San Isidro Labrador de Lima

El programa “Iluminando Barrios” del ministerio de Desarrollo Social de la Nación consta de entregar un subsidio a distintas cooperativas del Interior bonaerense para que se regularice el servicio eléctrico en asentamientos y se instale medidores con tarifas sociales.

En el caso de Zárate la Cooperativa Eléctrica desarrolló tal programa en Granja 8 de Lima y en El Progreso de Zárate, el pasado 7 de abril. Gracias a la iniciativa unas 821 familias regularizaron su situación.

La obra consistió en el montado de 1200 metros de líneas de media tensión; dos subestaciones, 2100 metros de línea de baja tensión, sistema de alumbrado público con 40 luminarias, 14 nuevos postes de media tensión y 55 nuevas postes de baja tensión y fue realizada por Cooperativa junto al Ministerio de Desarrollo de la Nación a través del INAES.

“Ya no discutimos el origen o no de los asentamientos, sino que con el nuevo marco normativo decidimos regularizar el servicio eléctrico en distintos barrios. Fue por ello que pudimos concretar este proyecto. Ya finalizados estos vecindarios, ahora vamos a San Isidro Labrador de Lima. Quiero remarcar que el orden de los barrios estaba fijado hace cuatro años, no es que lo decidimos nosotros unilateralmente. La solución global y el diagrama eléctrico estaban fijados y son consensuados con el gobierno nacional”, ratificó el presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Eléctrica, José Luis Mangini.

“La obra del barrio El Progreso nos permitirá regresar, luego de terminar con San Isidro Labrador, para resolver algunos temas que siguen vigentes y comenzar a entrar por calle Pellegrini en la ciudad. Tenemos dos proyectos, el ya anunciado de cruzar por un túnel la Panamericana e iluminar los loteos nuevos y los barrios hacia el oeste; y luego dirigirnos hacia Villa Negri, para regularizar este histórico vecindario y La Tablita”, anunció Mangini.

Por último el presidente de la CEZ remarcó; “no solamente que pudimos concretar la iluminación de El Progreso sino también que aportamos a la demarcación de los terrenos porque los postes se debían colocar en hilera. Entonces se demarcaron los terrenos, se urbanizó el barrio y todas las casas tienen un número o domicilio, ya que debían ser identificados para que lleguen las facturas a cada una de las viviendas. Lo único que compró la gente es la caja térmica que mejorará la seguridad hacia el interior de cada vivienda”, concluyó el titular de Cooperativa Eléctrica.