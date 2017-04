Un camionero asegura que llevó a joven desaparecida desde Zárate a Ceibas

Un camionero de Chajarí declaró ante la Fiscalía de esa localidad haber llevado a Araceli Fulles, la joven de 22 años desaparecida el 1 de abril, y a otro joven, desde Zárate a Ceibas (Entre Ríos). Según el chofer, los jóvenes tenían planificado ir a Brasil, informó Infocielo.

Su declaración fue enviada a la Unida Fiscal N° 2 de San Martín a cargo de la doctora Graciela López Pereyra, quien podría ordenar una ampliación de la declaratoria en esa sede judicial. Los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de caminos y peajes por donde el camionero dijo que pasaron.

El camionero, que conduce una unidad de transporte internacional, en el trayecto Buenos Aires-San Pablo y viceversa, afirmó que la chica a quien transportó el día 3 o 4 de abril hasta Ceibas, se trataría de Araceli y el chico que la acompañaba “se hacía llamar Gastón”.

Según le habrían dicho al camionero que la intención era seguir hasta Misiones y luego pasar a Brasil. En principio por la información con la que cuentan los investigadores Araceli no cruzó por ningún paso fronterizo legal, pero no se descarta que haya podido salir del país sin ser registrada.

El joven que desapareció el mismo día que Araceli se llama Luciano Barbeito y sus familias sostuvieron que no se conocen.

El 1° de abril a las 14.37 apareció la última actividad de Araceli en las redes sociales: “Con el Ñerii. Te quiero banda Braii”, dice el texto de la selfie de la joven acompañada de un hombre al cual su entorno desconoce. Esa noche fue a un asado con amigos, alguien la llamó 2.30 y se fue. A las 7 ella se comunicó con su mamá para que ponga el agua para el mate que estaba yendo a la casa pero nunca llegó.